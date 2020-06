Llegó el momento que muchos esperaban. Electronic Arts compartirá sus siguientes juegos en su conferencia de medio año, correspondiente a la E3 2020. FIFA 21 es uno de los títulos más esperados del evento.

La EA Play Live 2020 no solo se centrará en los títulos de PlayStation 4, Xbox One y PC sino que también se centrará en lo que tienen listo para la nueva generación del gaming: PlayStation 5 y Xbox Series X.

Cabe resaltar que hay títulos que sí o sí llegarán a las siguientes consolas como FIFA 21, NFL 21, Apex Legends, entre otros. No obstante, la expectativa de la comunidad está en los nuevos proyectos triple A como A Way Out 2 o A Tale of Two Sons.

Fecha y hora del evento de EA

España (Península y Baleares): a las 01:00 horas

España (Islas Canarias): a las 00:00 horas

Argentina: a las 20:00 horas

Bolivia: a 19:00 las horas

Brasil: a las 20:00 horas

Chile: a las 19:00 horas

Colombia: a las 18:00 horas

Costa Rica: a las 17:00 horas

Cuba: a las 19:00 horas

Ecuador: a las 18:00 horas

El Salvador: a las 17:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 19:00 horas

Guatemala: a las 17:00 horas

Honduras: a las 17:00 horas

México: a las 18:00 horas

Nicaragua: a las 17:00 horas

Panamá: a las 18:00 horas

Paraguay: a las 19:00 horas

Perú: a las 18:00 horas

Puerto Rico: a las 19:00 horas

República Dominicana: a las 19:00 horas

Uruguay: a las 20:00 horas

Venezuela: a las 19:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 16:00 horas

Sigue EN VIVO la presentación de FIFA 21 por YouTube