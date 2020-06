Electronics Arts celebra su conferencia de mdia año a través de Twitch y YouTube. Todo lo que se iba a anunciar durante la E3 2020 se presenta en la EA Play Live 2020. FIFA 21 es uno de los títulos que estrena tráiler en la conferencia virtual.

La EA Play Live 2020 no solo se centrará en los títulos de PlayStation 4, Xbox One y PC sino que también se centrará en lo que tienen listo para la nueva generación del gaming: PlayStation 5 y Xbox Series X.

Cabe resaltar que hay títulos que sí o sí llegarán a las siguientes consolas como FIFA 21, NFL 21, Apex Legends, entre otros. No obstante, la expectativa de la comunidad está en los nuevos proyectos triple A como A Way Out 2 o A Tale of Two Sons.

Fecha y hora del evento de EA

España (Península y Baleares): a las 01:00 horas

España (Islas Canarias): a las 00:00 horas

Argentina: a las 20:00 horas

Bolivia: a 19:00 las horas

Brasil: a las 20:00 horas

Chile: a las 19:00 horas

Colombia: a las 18:00 horas

Costa Rica: a las 17:00 horas

Cuba: a las 19:00 horas

Ecuador: a las 18:00 horas

El Salvador: a las 17:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 19:00 horas

Guatemala: a las 17:00 horas

Honduras: a las 17:00 horas

México: a las 18:00 horas

Nicaragua: a las 17:00 horas

Panamá: a las 18:00 horas

Paraguay: a las 19:00 horas

Perú: a las 18:00 horas

Puerto Rico: a las 19:00 horas

República Dominicana: a las 19:00 horas

Uruguay: a las 20:00 horas

Venezuela: a las 19:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 16:00 horas

