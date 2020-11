EA Sports respondió al primer mensaje de Zlatan Ibrahimović sobre su aparición en FIFA 21 y la utilización de su imagen. Recordemos que el delantero del Milan comentó que no había consentido esto y que se estaba utilizando su rostro para hacer dinero.

“¿Quién le ha dado permiso a FIFA 21 y a EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFpro? No soy consciente de ser miembro de FIFpro y, si lo soy, me pusieron ahí sin ningún conocimiento mediante alguna extraña maniobra. Y os aseguro que nunca he permitido que FIFA o FIFpro me use para hacer dinero. Alguien está consiguiendo beneficios con mi nombre y mi cara sin ningún consentimiento durante todos estos años. Es momento de investigar”, comentó el delantero.

EA Sports no tardó en responder al caso para aclarar las cosas: “Trabajamos con numerosas ligas, equipos y talentos individuales para asegurar los derechos de imagen de jugadores con el fin de incluirlos en nuestro juego. Una de estas entidades es el representante mundial de jugadores de fútbol profesional, FIFPro, que se asocia con toda una serie de licenciantes para negociar acuerdos que beneficien a los jugadores y sus sindicatos”.

No obstante, ahora se ha metido a la ecuación el representante de Ibrahimović, Mino Raiola, el cual argumentó el motivo detrás del reclamo.

“EA Sports no es una fundación solidaria… Es una cuestión de dinero. Es una cuestión de derechos. Es una cuestión de quién puede explotar esos derechos. Y esto es el principio. Y la razón de por qué no hacemos las cosas antes o ahora es algo de lo que nos ocuparemos en el futuro y que no debemos explicar ahora”, comenta sobre el inicio de la batalla legal que tomarán contra EA Sports.