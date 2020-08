FIFA 21 hace todos estos cambios que quizá extrañes en tus partidas

FIFA 21 no será una copia exacta de FIFA 20. Algunos elementos serán añadidos y otros serán dejados de lado, a pesar de la presión de la comunidad gamer. A pocas semanas del lanzamiento oficial de FIFA 21, ya sabemos que el simulador no incluirá el VAR y retirará algunas celebraciones.

Sam Rivera, productor principal de juegos de EA, declaró para Inverse que los desarrolladores no incluirán el sistema VAR a FIFA 21, porque no se trata de fútbol real, sino de un sistema que puede identificar los fuera de juego con suma facilidad. El VAR hubiese añadido algo de realismo, pero no suma nada en jugabilidad, porque el sistema será el mismo.

“Sabemos que el VAR es muy popular ahora mismo en el fútbol. De todos modos, este año decidimos centrarnos en otras características que la comunidad estaba solicitando. Creemos que el VAR, en términos de un videojuego, puede no estar añadiendo tanto como deseábamos”, señaló Rivera.

Acerca de las celebraciones, FIFA 21 eliminará dos de ellas y reducirá su tiempo de ejecución. El gesto “Shhh” para callar al público y la reacción “A-Ok” no se verán más en el simulador de EA Sports.

“Lo que realmente importa es que redujimos el tiempo que tienes para celebrar”, dijo. “Eliminamos el ‘walk-back’; así que después de marcar un gol, hubo una celebración, luego una repetición, y luego viste al jugador volver al punto central”.

FIFA 21 | Nueva licencia

La Serie A de Italia juega FIFA 21. Los clubes AC Milan e Inter anunciaron que serán patrocinadores oficiales para el nuevo simulador de fútbol desarrollado para EA Sports. Sin duda, se trata de un golpe para Konami y PES 2021.

Konami reveló en julio que había perdido la licencia de ambos clubes, por lo que era de esperarse que FIFA 21 aproveche la ocasión. Ahora, estos equipos tienen un acuerdo de exclusividad con EA Sports por varios años.

La licencia oficial del AC Milan e Inter en FIFA 21 significa que el simulador contará con el equipamiento y los nombres, así como el diseño exclusivo del estadio San Siro.