“¿Quién le ha dado permiso a FIFA 21 y a EA Sports para usar mi nombre y mi cara?”, comenta Zlatan Ibrahimovic sobre su aparición en el videojuego oficial de la FIFA. EA Sports estaría en problemas por usar sus datos y rostro.

Recordemos que hace un par de años, Diego Armando Maradona casi denuncia a EA Sports por la utilización de su imagen como adorno para las tribunas de la Juventus FC.

Al final todo quedó en buenos términos y se sumó al astro argentino a la lista de iconos de Ultimate Team.

Pues ahora se ha armado toda una guerra mediática entre la empresa desarrolladora y Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale. El delantero del Milan compartió una queja en sus redes sociales al respecto.

“¿Quién le ha dado permiso a FIFA 21 y a EA Sports para usar mi nombre y mi cara? ¿FIFpro? No soy consciente de ser miembro de FIFpro y, si lo soy, me pusieron ahí sin ningún conocimiento mediante alguna extraña maniobra. Y os aseguro que nunca he permitido que FIFA o FIFpro me use para hacer dinero. Alguien está consiguiendo beneficios con mi nombre y mi cara sin ningún consentimiento durante todos estos años. Es momento de investigar”, comenta Ibrahimovic.

Para sorpresa de todos, se sumó a la polémica Gareth Bale. “Interesante Ibra… ¿qué es FIFPro? Es momento de investigar”, comentó el jugador del Real Madrid cedido al Tottenham.

EA Sports respondió de inmediato justificando que cuentan con los derechosde uso de la imagen del delantero sueco.

“Trabajamos con numerosas ligas, equipos y talentos individuales para asegurar los derechos de imagen de jugadores con el fin de incluirlos en nuestro juego. Una de estas entidades es el representante mundial de jugadores de fútbol profesional, FIFPro, que se asocia con toda una serie de licenciantes para negociar acuerdos que beneficien a los jugadores y sus sindicatos”, explica la empresa desarrolladora.