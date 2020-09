No hay más vuelta que darle. FIFA 21 está cada vez más cerca de su lanzamiento, por lo que EA Sports está revelando más datos de los futbolistas de Ultimate Team.

Una de las más recientes publicaciones de la desarrolladora de FIFA 21 es la relación de los mejores porteros. Las estadísticas están basadas en el rendimiento de los arqueros en el último año.

Oblak (Atlético Madrid), Allison (Liverpool) y Ter Stegen (Barcelona) son los que lideran la tabla. Te dejamos en la galería la lista de los diez mejores. Puedes ver la relación completa en la página oficial de Electronic Arts.

Si estas con ganas de jugar FIFA 21 con acceso anticipado por 10 horas desde 1 de octubre, te contamos qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

FIFA 20 | EA Access

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.

¿Animado por ser el primero en jugar FIFA 21? La cuota es de 4.99 dólares por mes y 29.99 por un año. También puedes elegir la cuenta EA Play Pro, que sale por 14.99 dólares por mes y 99.99 por año.