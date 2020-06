Electronic Arts, pese a que se canceló la E3 2020, compartió por YouTube y Twitch su propia conferencia online con los nuevos títulos que llegarán para el 2020 y para el 2021. Algunos de ellos estarán también disponibles en PlayStation 5 y Xbox Series X.

Fecha y hora del evento de EA

España (Península y Baleares): a las 01:00 horas

Argentina: a las 20:00 horas

Bolivia: a 19:00 las horas

Brasil: a las 20:00 horas

Chile: a las 19:00 horas

Colombia: a las 18:00 horas

Ecuador: a las 18:00 horas

El Salvador: a las 17:00 horas

México: a las 18:00 horas

Nicaragua: a las 17:00 horas

Panamá: a las 18:00 horas

Paraguay: a las 19:00 horas

Perú: a las 18:00 horas

Resumen de la conferencia de Electronic Arts

La EA Play Live 2020 comenzó con un sentido mensaje con respecto a la coyuntura actual. Se recordó los fallecidos por la COVID-19 y por el racismo en todo el mundo, para luego darle paso a la conferencia como tal.

Apex Legends, el Battle Royale gratuito desarrollado por Respawn Entertainment, repaso el contenido de la Temporada, como los cambios del mapa y el nuevo personaje Loba. Tesoros perdidos será el siguiente gran evento del juego. Según el tráiler tendrémos respawn móviles, skins doradas y una misteriosa estatuilla para golpear a tus enemigos. Tendrá sus propios desafíos.

Apex Legends llega oficialmente a Steam y tendrá crossplay con consolas. A su vez, se anunció que el Battle Royale estará disponible en Nintendo Switch.

The Sims fue el segundo título en la lista. El simulador social llega a Steam y contará con múltiples escenarios, mecánicas y Baby Yoda. Command and Conquer también es uno de los títulos que llegan a Steam.

EA Originals también estuvo presente con el anuncio de It Takes Two (desarrollado por Hazelight), descrito como una montaña rusa de emociones que se jugará en cooperativo. Lost in Random se presentó como una aventura lineal en donde la realidad no es como te la imaginas.

Rocket Arena será otro shooter competitivo de consolas y PC, el diferencial será que todos los campeones tienen cohetes y habrá varios modos de juego.

Star Wars: Squadrons ya tiene fecha de lanzamiento: 2 de octubre del 2020. Será compatible con realidad virtual y podremos subirnos a una nave del universo de George Lucas para combatir a otros jugadores.

Skate también está de regreso. La popular saga de patinetes no estrenó tráiler pero en los siguientes meses llegará el contenido promocional. FIFA 21, Madden y demás juegos de deportes se presentaron juntos en un teaser.