EA Sports prepara grandes cambios para el modo de juego Ultimate Team de FIFA 21. Quizás lo que más llama la atención de los gamers es el modo competitivo en cooperativo; así es, podrás jugar con amigos para ganar recompensas en este modo de juego.

No obstante, el gran atractivo de Ultimate Team son las cartas especiales de las primeras semanas. Hay dos tandas de jugadores que llegarán temprano en el juego: Ones to Watch y Future Stars.

Las segundas son jóvenes jugadores que han demostrado tener un progreso importante en la última temporada. Por otro lado, tenemos a los Ones to Watch o aquellos jugadores que cambian de equipo y buscan brillar quizás en otras ligas.

Por supuesto, si Lionel Messi decide cambiar de equipos definitivamente obtendrá esta impresionante carta y se convertirá en una de las más cotizadas del lanzamiento de FIFA 21.

Estos son algunos jugadores que obtendrán cartas Ones to Watch en FIFA 21

Rakitic (84)

Timo Werner (86)

David Silva (87)

Leroy Sane (86)

Thiago Silva (86)

Hakim Ziyech (86)

Miralem Pjanic (86)

Arthur (85)

Willian (82)

Achraf Hakimi (82)

Ben Chilwell (81)

Nathan Ake (80)

Victor Osimhen (79)

Weston McKennie (77)

Esta es la lista de jugadores confirmados pero todavía hay algunos que tienen pendiente definir su futuro. Jadon Sancho todavía es pretendido por el Manchester United mientras que los rumores indican que Lionel Messi está sumamente cerca del equipo de Guardiola.