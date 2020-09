EA Sports traerá más novedades para los gamers más fieles de FIFA 21. La cuenta oficial de la empresa en Twitter dio a conocer un nuevo evento online vía YouTube sobre cómo celebrarán los futbolistas tras anotar un gol en el simulador.

Para el 22 de septiembre a las 10:00 a.m. (hora peruana), EA Sports realizará una transmisión especial a modo de tutorial sobre las nuevas celebraciones. Todo indica que FIFA 21 tendrá algunas variaciones a la hora de anotar un gol.

Recordemos que algunas celebraciones fueron eliminadas para FIFA 21. Esto lo supimos desde la versión beta del simulador y generó todo un debate en redes sociales. El gesto “Shhh” para callar al público y la reacción “A-Ok” no se verán más en el simulador de EA Sports.

“Lo que realmente importa es que redujimos el tiempo que tienes para celebrar”, dijo Sam Rivera, productor principal de juegos de EA. “Eliminamos el ‘walk-back’; así que después de marcar un gol, hubo una celebración, luego una repetición, y luego viste al jugador volver al punto central”.

FIFA 21 saldrá al mercado el 9 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El título también es compatible con las consolas de próxima generación, como la PS5 y Xbox Series X.

FIFA 21 | Acceso anticipado

Te contamos que hay una manera para jugar FIFA 21 con acceso anticipado de hasta 10 horas desde 1 de octubre. Conoce qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.