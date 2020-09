Siguen las revelaciones en FIFA 21 por parte de la desarrolladora EA Sports. De a pocos, la comunidad se va interesando de las nuevas cartas ICON que llegarán a la nueva edición de Ultimate Team.

Vayamos por orden en las novedades recién anunciadas por EA Sports en redes sociales. Jugadores como Michael Ballack, Lothar Matthaus y Phillipp Lahm fueron los protagonistas fechas antes de conocer la lista completa de FUT 100 de los ICON para FIFA 21.

Son once los jugadores nuevos que fueron añadidos al sistema ICON de FIFA 21. Éric Cantona, Petr Cech, Ashley Cole, Samuel Eto’o, Philipp Lahm, Ferenc Puskás, Bastian Schweinsteiger, Davor Suker, Fernando Torres, Nemanja Vidic y Xavi son las novedades para la nueva edición del simulador de fútbol.

Ingresando a este enlace podrás ver la lista completa y las tres versiones de cada carta ICON de FIFA 21, las cuales están basadas en un momento clave en la trayectoria de los futbolistas.

FIFA 21 saldrá al mercado el 9 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El título también es compatible con las consolas de próxima generación, como la PS5 y Xbox Series X.

FIFA 21 | Acceso anticipado

Te contamos que hay una manera para jugar FIFA 21 con acceso anticipado de hasta 10 horas desde 1 de octubre. Conoce qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.