FIFA 21 también se ha visto afectado por el calendario. El videojuego se lanzó un tanto más tarde del año y la tanda de primeras cartas de Ultimate Team se han retrasado. En estos momentos del año ya deberíamos tener el evento de Halloween.

Si has jugado FIFA 20, recordarás que normalmente llegan los Screams o aquellas cartas especiales con mejoras de ‘terror’. No obstante, el juego actual los ha reemplazado por ‘Rulebreakers’.

¿Qué jugadores te gustaría ver en esta tanda de cartas ‘Rulebreakers’? Por lo pronto, EA Sports solo ha compartido los nuevos bordes, los cuales son verdes con decoraciones de neón.

A su vez, no podría repetir algún jugador de Ones to Watch, sino que veríamos a otros futbolistas destacados de las grandes ligas. El día de mañana (24 de octubre) llegarán estas cartas y estarán disponibles por una semana.

Recuerda que podrás conseguirlas en el modo de juego Ultimate Team, tanto en los sobres de la tienda como en los objetivos SBC especiales de la semana.