EA Sports ha programado el lanzamiento de FIFA 21 para el 9 de octubre del 2020. Este nuevo juego cambiará varios detalles de sus modos de juego pero también contempla algunas mejoras y ajustes a las cartas de Ultimate Team.

Recientemente, la empresa desarrolladora ha compartido a los futbolistas más destacados de FIFA 21. Estos son los 20 jugadores más rápidos en el momento del lanzamiento. Lamentablemente, Luis Advíncula no aparece en la lista.

Recordemos que el peruano del Rayo Vallecano contaba con 94 de ritmo, solo dos puntos por debajo de Mbappe. No obstante, todo parece indicar que en FIFA 21 se le bajará el ritmo a Advíncula.

Futbolistas más rápidos de FIFA 21

Adama Traoré

Kylian Mbappe

Alphonso Davies

Daniel James

Vinicius Jr.

Kensuke Nagai

Aníbal Chalá

Ismaila Saar

Achraf Hakimi

Leon Bailey

Kim In Seong

Gelson Martins

Aurélio Buta

Tom Barkhuizen

Nikola Mileusnic

Sadio Mané

Chidera Ejuke

Krépin Diatta

Iñaki Williams

Rafa

FIFA 21 | Acceso anticipado

Te contamos que hay una manera para jugar FIFA 21 con acceso anticipado de hasta 10 horas desde 1 de octubre. Conoce qué deberás hacer en las siguientes líneas.

Ocurre que EA Access de PS4 y Xbox One y Origin Access de PC permiten jugar FIFA 21, cuando el simulador se una a The Vault. Si no quieres suscribirte a EA Access y aún así tener el acceso anticipado al simulador, tendrás que comprar las ediciones de FIFA 21 Champions y Ultimate, que te permitirán jugar desde el 6 de octubre, tres días antes del lanzamiento oficial.

EA Access es un servicio de suscripción de videojuegos disponible para PS4 y Xbox One que ofrece los títulos de la desarrolladora Electronic Arts. Además del acceso a FIFA 21 desde el 1 octubre, podrás comprar los juegos digitales de EA con un 10% de descuento y probar juegos de manera gratuita antes de su lanzamiento.