El simulador de fútbol FIFA 22 ya está cerrando su ciclo de vida. Pero esto no es impedimento para que EA Sports lance contenido sumamente interesante. Recientemente, se lleva a cabo el evento Team of the Season o Equipo de la Temporada.

Las grandes ligas cuentan con cartas especiales en donde se destacan a los mejores futbolistas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha obtenido una carta de 97 de media en la plantilla de la Premier League.

Cristian Cueva, por otro lado, es uno de los destacados de la liga de Arabia Saudita y ha pasado de ser una carta de 73 de media a 91. Puedes conseguir esta y otras cartas del TOTS en Ultimate Team.

Como si esto fuera poco, la empresa desarrolladora también ha compartido las nuevas cartas del Equipo de la Semana. Ben Yedder es el más destacado, ya que su carta de oro era una de las más caras del juego y ahora sube a 88 de media. Mantiene las cuatro estrellas de regate y las cinco estrellas de pierna mala.

Equipo de la Semana de FIFA 22

Rui Silva (84)

Hernández (89)

Tah (86)

Matip (85)

De Bruyne (94)

Hofmann (86)

Bowen (84)

Endo (84)

Ben Yedder (88)

Vardy (87)

Berardi (87)

Ortega (82)

Di Lorenzo (83)

Pedraza (84)

Blanco (84)

Thomasson (81)

Giakoumakis (85)

Laba (80)

Riquelme (75)

Levi (78)

Bar (76)

Angielski (74)

Scott (73)

Otro de los destacados que puedes probar es Jamie Vardy, delantero del Leicester City. Obtiene su primera carta en el TOTW y aumenta su media en un punto (87). Cuenta con 87 de ritmo, 85 de disparo, 71 de pase, 81 de dribbling y 75 de físico.

