¿Te ha pasado alguna vez que deseas un elemento de algún juego pero no puedes adquirirlo directamente sino que debes abrir una caja? Pues esta práctica del mercado de los videojuegos ha sido criticado por especialistas en múltiples ocasiones y FIFA 22 es uno de los protagonistas de la polémica.

No cabe duda que EA Sports cuenta con uno de los juegos más descargados del año. Pese a ser pago, la comunidad debe comprar sobres en el modo de juego Ultimate Team para poder acceder a las mejores cartas para armar sus clubes.

Las recompensas son aleatorias. Solo en el caso de que desees comprar un futbolista en específico, tendrás que dar un vistazo al mercado de fichajes. Entre tanto EA Sports genera millones de dólares cada fin de semana con la venta de los sobres.

Chris Bruzzo, director de experiencias de Electronic Arts, comentó al respecto en una entrevista con el medio Eurogamer. Advirtió que nueve de cada diez sobres en FUT se abren con monedas del mismo juego (las que obtienes jugando) y no con una transacción de una tarjeta de crédito.

No obstante, añadió que considera que los niños no deberían gastar dinero en FIFA 22: “los niños no deberían gastar dinero en nuestro juego. Los niños no deberían gastar en FIFA. Vemos un porcentaje muy bajo de cuentas de personas menores de 18 años. Pero lo que es más importante, nuestro configuración predeterminada es que las cuentas de menores de 18 años no pueden realizar gastos. Y trabajamos con Sony y Microsoft para también instituir controles de gastos por defecto para niños. Los niños no deberían gastar en FIFA, y punto”.

