Ya no es sorpresa que Raúl Ruidíaz sea uno de los goleadores de la Major League Soccer de Norteamérica. En la temporada 2021, logró anotar 31 goles y se metió entre los cinco mejores de la liga, solo por debajo del Chicharito. Inclusive, la temporada del peruano se cerró con broche de oro tras el título de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Lamentablemente, no ha sido seleccionado para el Equipo de la Temporada de la MLS en FIFA 22. En el anterior videojuego, había subido su media hasta 90; no obstante, en FIFA 22 no ha logrado ni ser destacado en los Equipos de la Semana (TOTW). Cerrará de esta forma, con su carta clásica de oro de 79 de media.

Entre los más destacados del TOTS de la MLS se encuentran Carles Gil, quien logra subir hasta 95 de media y cuenta con 88 de ritmo, 98 de pase, 96 de dribbling y 84 de físico; Mukhtar, cuenta con una carta de 94 de media y es uno de los más veloces con 96 de ritmo; finalmente, está Castellanos, el argentino del New York City Football Club sube a 93 de media y sorprende con su dribbling de 93.

Equipo de la Temporada de la MLS

Carles Gil (95)

Mukhtar (94)

Castellanos (93)

Joao Paulo (92)

Russel (91)

Zimmerman (91)

Price (90)

Bravo (90)

Bye (89)

Gómez Andrade (88)

Turner (88)

Todas estas cartas ya las puedes conseguir en los sobres del modo de juego Ultimate Team. Recuerda que EA Sports, durante el fin de semana, cuando se juega el FUT Champions, habilita nuevas tandas de sobres con mayor porcentaje de aparición de los TOTS.

Este es uno de los últimos eventos de FIFA 22 antes de la presentación oficial de FIFA 23, la cual debería ser durante la conferencia de medio año de Electronic Arts. Recordemos que la siguiente entrega de la saga será la última en colaboración con FIFA. El siguiente juego será desarrollado en tu totalidad por EA.

