Pese a que FIFA 22 ha programado su lanzamiento para el 1 de octubre, algunos influencers, testers y quienes tienen acceso anticipado ya pueden probar de los diferentes modos de juego en la versión de prueba.

Como en anteriores títulos de la franquicia, se abren los servidores unas semanas antes para ir llenando el mercado de fichajes en las diferentes consolas. Inclusive, se ha reportado que ya se puede acceder a la Web App para abrir los primeros sobres de Ultimate Team y ponerlos a la venta.

De esta manera, los gamers tendrán listas sus primeras plantillas para competir en la edición online. Como es de esperarse, también ha comenzado a publicarse la primera tanda de cartas especiales.

No se trata de los One to Watch, sino del Equipo de la Semana (TOTW). Esta primera plantilla cuenta con algunas sorpresas, como las dos primeras cartas del título de 90 de media.

Salah cuenta con 91 de ritm, 89 de disparo, 82 de pase, 91 de dribbling y 77 de físico. Por otro lado, el mediocampista defensivo del Bayern de Munich, Kimmich, también alcanza 90 de media y su mejor atributo es el pase (87).

FIFA 22: Vinícius, Salah lideran el primer Equipo de la Semana de Ultimate Team. (Foto: EA)

Primer Equipo de la Semana de FIFA 22

Bounou (84)

Thiago Silva (86)

David García (82)

Faraoni (81)

Kimmich (90)

Díaz (83)

Saar (82)

Salah (90)

Dzeko (85)

Toney (84)

Vinícius Jr. (83)

Horn (81)

Pedro Rebocho (81)

Wirtz (82)

Blas (81)

Toornstra (81)

Caputo (82)

Diallo (81)

Konoplia (75)

Kamara (79)

Berterame (79)

Douglas Vieira (78)

Turgott (74)

FIFA 22 estará disponible en octubre en todas las consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

