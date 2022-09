No cabe duda que FIFA 23 es uno de los juegos más esperados del año. Se lanzará en todas las consolas (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC) el 30 de septiembre; no obstante, ya puedes comenzar a dar tus primeros pasos en el videojuego gracias a la Web App o la aplicación Companion App. Se trata de un acceso anticipado a Ultimate Team, el modo de juego más popular del simulador de fútbol.

Mientras que esperaras a que se active tu reserva de FIFA 23, puedes acceder a la Web App en el siguiente enlace para comenzar a gestionar tu club de FUT. EA Sports te dará algunos sobres en donde te aseguran cartas de más de 80 de media para ir completando tu club.

También puedes acceder al mercado de fichajes para poner en venta algunos artículos y sumar monedas antes del lanzamiento oficial del videojuego. Como es de esperarse, muchos gamers ya cuentan con cerca de 20 monedas o más para comprar algunos artículos en la tienda que subirán de precio en el futuro.

Cómo acceder a la Web App de FUT 23

Ingresa a la página web oficial de FIFA 23.

Ingresa los datos de tu cuenta de Electronic Arts en el siguiente enlace .

. Recuerda mantener abierta la cuenta en tu consola para que se vincule con tu Web App.

Cuando ingreses, los primeros pasos serán crear un club. Elegirás dos camisetas, una nacionalidad para tus primeros futbolistas y algunos jugadores cedidos. De esta forma, crearás tu once inicial antes de aventurarte a un partido.

La Web App también permite vender y comprar objetos del mercado de fichajes, completar SBCs, abrir sobres, subastar cartas y por supuesto recuperar cartas que has descartado.

Lo que no se puede hacer en esta aplicación web es jugar partidos ni comprar FIFA Points. Recuerda que el mercado solo se mueve por la cantidad de monedas que la comunidad genere con los primeros fichajes.

Cuando se lance el videojuego de forma oficial, allí recién se podrá acceder a los micropagos online.

Cómo descargar Companion App

Para poder descargar Companion App, la versión de móviles de la Web App, solo es necesario ingresar a la tienda virtual de tu móvil y buscar la aplicación allí. Recuerda de que se trata de una app gratuita, no caigas en estafas.

Descarga aquí el Companion App en Google Play.

