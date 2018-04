¿Fortnite Battle Royale cerrará? Epic Games y una supuesta imagen preocupan a los fans

Recientemente se ha corrido un rumor sobre el supuesto cierre de Fortnite: Battle Royale , debido a una imagen que se publicó en el Twitter oficial del videojuego. Antes de continuar deben ver la imagen primero para entender lo demás:

Fortnite Cierra (Foto: internet) Fortnite Cierra (Foto: internet)

En el mensaje se lee que, debido a los diversos problemas con PUBG , mal escrito por cierto, deberán cerrar los servidores de Fortnite: Battle Royale el 24 de mayo de este año. ¿Será verdad esta imagen? La respuesta es un no rotundo.

El Tweet en cuestión no existe, y al parecer nunca existió, por lo que se trataría de un montaje que algún fan hizo para alborotar las redes sociales. Solo hace falta ver las faltas ortográficas y la baja calidad de la imagen, que no concuerdan con lo que sería una captura real de una pantalla.

Por otro lado, Bluehole confirmó que no tendría problemas legales con Epic Games , debido a que no son copias del juego, sino del modo Battle Royale. Rules of Survival y Knives Out son los dos principales títulos con los que PUBG está en problemas actualmente, y Fortnite está libre.