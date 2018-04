Fortnite: Battle Royale: las mejores jugadas de Mongraal demostrando su habilidad [VIDEO]

Hace unos días se confirmaba el sorprendente fichaje de un niño de 13 años para jugar en uno de los equipos profesionales mejor posicionados en el mundo. Team Secret anunció a "Mongraal" como su jugador estrella, a pesar de tener esa corta edad.

Muchos comentaron que el apostar por un joven tan menor causaría problemas a la organización, pero nada más lejos que eso. Lo único que se necesita es la confirmación de los padres del jugador para poder participar en cualquier competición presencial de Fortnite: Battle Royale.

Ahora que ha sido revelado al mundo, la joven promesa de los eSports demuestra por qué fue elegido por Team Secret para jugar con ellos. La precisión con la que dispara un arma dentro del videojuego es increíble, así que les dejamos unos videos para que vean su desempeño competitivo.

Kyle "Mongraal" Jackson ya es considerado el jugador más joven que ha sido fichado por un equipo grande de videojuegos. El siguiente video fue la presentación oficial de todo el plantel, en el que está incluido el niño de 13 años.



"Cuando el equipo me habló de él no tenía ni idea de que tenía 13 años. Cuando miré algunos de sus vídeos y su forma de jugar, no aparentaba que los tuviera. Lo que destacó para mí inmediatamente fue lo maduro que era, sonaba como cualquier otro de nuestros chicos", comentó John Yao presidente del club.