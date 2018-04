Fortnite: conoce si tu móvil Android está en la lista de equipos que podrán correr el Battle Royale

Los usuarios de iOS ya disfrutan de Fortnite Battle Royal e. En pocos días de su lanzamiento ha logrado batir récords en ganancias, superando inclusive a juegos como Clash of Clans y Candy Crush. Los de la plataforma de Android todavía siguen a la espera del videojuego.

Pero esta situación pronto se revertirá. Epic Games ya trabaja en la versión del sistema operativo de Google; no obstante, hay una lista determinada de aparatos que podrán correr el juego con naturalidad. Aquí podrás constatar si tu Android se encuentra en el listado.

-Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

-Huawei Mate 10 /Mate 10 Pro / Mate 10 Lite

-Huawei Mate 9 /Mate 9 Pro

-Huawei P10 / P10 Plus / P10 Lite

-Huawei P9 / P9 Lite

-Huawei P8 Lite (2017)

-LG G6

-LG V30 / V30+

-Motorola Moto E4 Plus

-Motorola Moto G5 / G5 Plus / G5S

-Motorola Moto Z2 Play

-Nokia 6

-Razer Phone

-Samsung Galaxy A5 (2017)

-Samsung Galaxy A7 (2017)

-Samsung Galaxy J7 Prime / Pro / J7 Prime 2017

-Samsung Galaxy Note 8

-Samsung Galaxy On7 (2016)

-Samsung Galaxy S9 / S9+

-Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

-Samsung Galaxy S8 / S8+

-Sony Xperia XA1 / XA1 Ultra / XA1 Plus

-Sony Xperia XZ / XZs / XZ1

Los móviles compatibles ya se pueden encontrar en la misma web. Aunque se ve un anuncio con lo siguiente “se abre el registro de Fortnite para Android”, todavía no está habilitada la opción. En los siguientes días comenzará la beta cerrara con invitación del Battle Royale.