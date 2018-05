¡Fortnite en la E3 2018! Pro-Am es el torneo de Epic Games que donará 3 millones de dólares

The Battle Bus is en-route to #E32018 !



Join us in LA at the #FortniteE3 booth or tune into the 100 player Pro-Am featuring:



Ninja + Marshmello

Myth + Paul George

Pokimane + Desiigner

Markiplier + Joel McHale

Gotaga + Demetrious Johnson



...and more! https://t.co/XpVugkUVFo pic.twitter.com/uBOTGdCPoC