Epic Games, desarrolladora de Fortnite, ha comenzado a borrar los PaVos y elementos del videojuego que fueron comprados por medios no oficiales.

De acuerdo con un usuario de Reddit, Epic Games ha puesto en la mira a los jugadores que recurrieron a vías alternativas para comprar PaVos a un precio menor a lo que dispone la tienda oficial de Fortnite. La compañía decidió eliminar tanto la cantidad de PaVos irregulares, así como los skins y demás artículos que fueron comprados con ese dinero virtual “mal habido”.

La publicación de Reddit viene acompañada de un caso particular en el que el jugador habría perdido 13.500 PaVos, lo que viene a ser 125.99 dólares. ¡Eso sí debió doler!

Evita que Epic Games elimine tu inventario y cantidad de PaVos recurriendo a medios oficiales de Fortnite, sea a través del mismo juego o tiendas seleccionadas donde se venden tarjetas físicas de PaVos.

FORTNITE | Caída en Twitch

League of Legends, cuya final de Worlds 2019 tuvo más de 20 millones de espectadores medios por minuto, superó a Fortnite como el juego más visto en Twitch durante el presente año. El podio lo cierra el título Just Chatting.

Según The State of the Stream, el informe anual de StreamElements y Arsenal.gg, League of Legends acabó con la racha de siete años seguidos de Fortnite como el juego más popular en Twitch. El MOBA registró en 2019 un total de 990 286 084 horas de visualización (+7% respecto al año pasado), superando a Fortnite que se quedó con 884 923 121 (-28%).