El jugador profesional de Fortnite Jarvis Kaye fue expulsado de por vida por hacer trampa. Para evitar la sanción, el adolescente de 17 años compartió un video en el que aparece llorando y solicitando a Epic Games que tengan una consideración.



La cuenta de Kaye fue sancionada cuando el sistema de Fornite detectó que usaba un software especial que le permitía disparar con más precisión a sus rivales en el Battle Royale.



"No estoy tratando de encontrar una salida rápida, pero una expulsión de por vida es... Yo no sabía que podía pasar esto", dijo el integrante del equipo FaZe Clan.



"La verdad es que cuando colgué los videos jugando no era consciente de que esto podía pasar", agregó.



Un vocero de Epic Games, desarrolladora de Fornite, señaló que la compañía está al tanto del video de Kaye y aún así no levantarán la sanción.



"Tenemos una política de tolerancia cero hacia el uso de software para hacer trampas. Cuando las personas usan la tecnología para obtener una ventaja no están jugando de manera justa", señaló.



La comunidad de Fornite está compartiendo el hashtag #FreeJarvis para que Kaye regrese al videojuego. No obstante, hay quienes consideran que la sanción fue justa.