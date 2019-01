Guía de Fortnite: ¿Cómo funciona el estéreo en el Battle Royale? Trucos y consejos

Con la llegada del evento 14 días en Fortnite , se han ido añadiendo diferentes modos de juegos. Entre ellos se vio una alocada batalla solo con escopetas, en donde ya aparecía el estéreo en los cofres y sueltos por el mapa Battle Royale.

¿Cómo funciona la radio o estéreo en Fortnite?

Al igual que una granada común lo tendrás que lanzar a una ubicación determinada. Recuerda que no tiene mucho rango así que mide bien el lanzamiento. Cuando se despliegue no te hará daño así que no es necesario huir de la zona afectada.

Realmente, este objeto no daña a ningún jugador de Fortnite , está diseñado para destruir construcciones. A través de pulsos de sonido irá bajando la resistencia de los muros hasta colapsar los edificios. La última vez que se le vio fue en el evento de lanzacohetes.

Fortnite Fortnite: ¿cómo funciona el estéreo en el Battle Royale? Trucos y consejos. (Foto: Captura)

Consejos de uso:

Se puede hacer una pila de hasta seis radios en tu inventario. De esta forma siempre estarás listo para sacar a cualquier escuadrón de una estructura. Si lo pones exactamente de un fuerte, lo destruirás en segundos, pero recomendamos tener aliados apuntando a la zona en la que el enemigo caerá.



Esta herramienta también es de utilidad para evitar que el enemigo comience a construir en una zona determinada. Cuenta con 600 puntos de vida, así que no esperes que dure para siempre. Ten cuidado que esta característica puede afectar también a tu escuadrón. Ahora que conoces el funcionamiento del estéreo de Fortnite ya estás listo para destruir todo a tu paso, 'Pisos Picados' es una buena locación para darle uso.