Fortnite: Nintendo y Xbox hablan sobre el cross-play del Battle Royale y su polémica

Con el lanzamiento de Fortnite y su modo Battle Royale para la Nintendo Switch , volvió a la mesa el tema del cross-play entre plataformas, ya que siempre ha sido una polémica entre las consolas de Nintendo , Xbox , PlayStation y PC.

Sin embargo, parece que Epic Games logró lo imposible, juntando a casi todas las plataformas en un juego cruzado épico con Fortnite. Casi, ya que PlayStation aún no se suma a esta cooperativa de permitir un acceso completo de sus usuarios a partidas en otras plataformas.

Ante esta situación Phil Spencer, el presidente ejecutivo de Xbox comentó a Giant Bomb : "si le compras a tu hijo un Xbox y al mio un PlayStation, y ellos quieren jugar Fortnite, se darán cuenta que no pueden hacerlo, y se siente como algo que no ayude a los consumidores. Para mí, si algo no ayuda a los consumidores ni a los desarrolladores, entonces no aporta nada al crecimiento de la industria".

Fortnite Nintendo Switch (Foto: Internet) Fortnite Nintendo Switch (Foto: Internet)

Por su parte, Reggie Fils-Aimé , el presidente de Nintendo of America , comentó a Polygon su opinión: "Existen tres situaciones aquí. Las compañías que habilitan el cross-play y lo promueven, los desarrolladores que quieren el cross-play y por último los titulares de las plataformas. No importa cuanta influencia tenga uno con otro, pero al final es una decisión que cada uno tiene que tomar. Algunos apoyan el juego cruzado, otros no."