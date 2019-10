Fortnite muestra códigos ocultos en el "agujero negro" y este es el revelador mensaje

Las últimas

[{"id":135728,"title":"\u00bf699 o 700? El pol\u00e9mico gol de Cristiano Ronaldo que genera dudas sobre cu\u00e1ntos lleva anotados en su carrera [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/cristiano-ronaldo-polemico-gol-cr7-real-madrid-genera-dudas-699-700-anotaciones-portugal-youtube-video-135728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4bfa039720.jpeg"},{"id":135739,"title":"PS5: PlayStation 5 ser\u00eda retrocompatible con las primeras consolas de Sony","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-5-seria-retrocompatible-primeras-consolas-sony-135739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/01\/5d93d844287e1.jpeg"},{"id":135738,"title":"\u00a1Se juega en Alicante! Gu\u00eda de canales y horarios del Chile vs. Guinea por amistoso en el Jos\u00e9 Rico P\u00e9rez","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-vivo-alicante-online-fecha-hora-canal-stream-transmision-narracion-chilevision-cdf-premium-directo-amistoso-internacional-estadio-jose-rico-perez-135738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4cdbd8af50.jpeg"},{"id":135733,"title":"Nueva 'v\u00edctima' del virus FIFA: Simeone pierde a Stefan Savic un mes por lesi\u00f3n","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-madrid-simeone-pierde-stefan-savic-mes-lesion-135733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4caaca891c.jpeg"},{"id":135689,"title":"\"No entiendo el espa\u00f1ol\": Hazard no lee las cr\u00edticas sobre \u00e9l en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-eden-hazard-revela-vive-mal-momento-bernabeu-espana-liga-santander-135689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da48876007fe.jpeg"},{"id":135732,"title":"Chile vs. Guinea a trav\u00e9s de Chilevisi\u00f3n y CDF: se miden en amistoso internacional FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-vivo-directo-online-gratis-chilevision-cdf-premium-amistoso-internacional-fifa-estadio-alicante-nczd-135732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c3ff7ef5b.png"},{"id":135736,"title":"Marvel: Capitana Marvel existe en el universo del videojuego \"Marvel's Avengers\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/marvel-capitana-marvel-existe-universo-videojuego-marvel-s-avengers-vengadores-135736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c88e7c910.jpeg"},{"id":135734,"title":"\u00a1Conectados desde Francia! Gu\u00eda de horarios y canales del Colombia vs. Argelia EN VIVO por Amistoso","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-argelia-vivo-villeneuve-d-ascq-online-fecha-hora-canal-directo-transmision-narracion-caracol-tv-play-stream-amistoso-internacional-francia-135734","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c50a5dd14.jpeg"},{"id":135684,"title":"\u00bfCreen en Neymar? En Francia se burlan de la nueva lesi\u00f3n de 'Ney' con Brasil","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-lesionado-brasil-francia-burlan-nueva-caida-brasileno-psg-ligue-1-135684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4734b090c2.jpeg"},{"id":135725,"title":"San Mart\u00edn tras derrota ante Alianza Lima: \"Si nos vamos al descenso ser\u00e1 con la frente en alto\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-san-martin-alvaro-barco-descenso-sera-frente-alto-135725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b9d2bebf4.jpeg"},{"id":135731,"title":"\"Avengers: Endgame\": Chris Hemsworth confes\u00f3 sentirse molesto, porque Capit\u00e1n Am\u00e9rica levant\u00f3 el Mjolnir","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-confeso-sentirse-molesto-capitan-america-levanto-mjolnir-marvel-avengers-4-vengadores-135731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c322ee264.jpeg"},{"id":135615,"title":"MIRA AQU\u00cd, Portugal vs. Ucrania EN VIVO con Cristiano Ronaldo en busca de su gol 700 en la ciudad de Kiev","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/portugal-vs-ucrania-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-sports-online-gratis-jornada-8-cristiano-ronaldo-live-eliminatorias-eurocopa-2020-kiev-nczd-135615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da37e9c26e45.jpeg"},{"id":135727,"title":"El que quiere celeste que le cueste: Real Madrid ya sabe cu\u00e1nto tendr\u00e1 que pagar por Fabi\u00e1n Ruiz","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-fichajes-fabian-ruiz-le-costaria-florentino-perez-120-millones-euros-napoli-135727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c160711c4.jpeg"},{"id":135729,"title":"El renegado: Sampaoli dej\u00f3 la bicicleta por una moto para moverse en Brasil [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/facebook-viral-jorge-sampaoli-dejo-bicicleta-moto-electrica-movilizarse-sao-paulo-brasil-video-nczd-135729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4be858ecd7.jpeg"},{"id":135682,"title":"Plan Ansu Fati: el movimiento del Barcelona para no dejar ir a la promesa mejor valorada de 'La Mas\u00eda'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-ansu-fati-plan-equipo-azulgrana-blindarlo-liga-santander-espana-135682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da463acd8e9d.jpeg"},{"id":135726,"title":"Alianza Lima: Joazhi\u00f1o Arro\u00e9 pidi\u00f3 disculpas por pisot\u00f3n a Jairo Concha","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-joazhino-arroe-pidio-disculpas-publicas-pisoton-jairo-concha-nczd-135726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4bbf60c717.jpeg"},{"id":135691,"title":"Per\u00fa vs Uruguay EN VIVO: fecha, horarios y canales para el amistoso FIFA que se jugar\u00e1 en Lima","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-directo-online-movistar-deportes-latina-fecha-horarios-canales-tv-amistoso-internacional-lima-135691","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4afeb55b27.jpeg"},{"id":135720,"title":"D\u00e9jalo que vuelva: los mejores fichajes de Silvio Berlusconi en el AC Milan [FOTOS]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/berlusconi-ac-milan-mejores-fichajes-magnate-italiano-equipo-rossonero-fotos-135720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b8805cd8b.jpeg"},{"id":135723,"title":"Fortnite muestra c\u00f3digos ocultos en el \"agujero negro\" y este es el revelador mensaje","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-the-end-temporada-x-codigos-ocultos-agujero-negro-ofrecen-nuevo-mensaje-135723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b7e4a42e8.jpeg"},{"id":135724,"title":"Per\u00fa alista la revancha ante Uruguay","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-edison-flores-jugaria-titular-uruguay-lima-video-nnav-135724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b7b530a85.jpeg"},{"id":135714,"title":"\u00a1Sigue siendo el '1'! Cech debut\u00f3 en Hockey, ataj\u00f3 un penal y fue nombrado el 'MVP' del partido [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/youtube-viral-petr-cech-atajo-penal-debut-equipo-hockey-exportero-chelsea-da-vuelta-mundo-video-135714","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4af2469ef3.jpeg"},{"id":135652,"title":"\u00a1Conectados desde Caracas! Venezuela vs. Trinidad y Tobago EN VIVO juegan por Amistoso Internacional | v\u00eda TLT","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/venezuela-vs-trinidad-tobago-vivo-online-directo-movistar-deportes-tlt-directv-amistoso-internacional-fecha-fifa-olimpico-caracas-live-sports-event-nczd-135652","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3e4d36dc2a.jpeg"},{"id":135699,"title":"El camino de Universitario de Deportes rumbo al t\u00edtulo del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-camino-equipo-crema-titulo-torneo-clausura-135699","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4930443bd8.jpeg"},{"id":135719,"title":"Selecci\u00f3n De Brasil: la nueva lesi\u00f3n de Neymar","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/seleccion-brasil-nueva-lesion-neymar-video-nnav-noticia-135719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b28e7e3ce.png"},{"id":135717,"title":"Tambi\u00e9n van por Vidal: el chileno est\u00e1 en los planes del Inter de Mil\u00e1n para enero","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-arturo-vidal-sigue-planes-inter-milan-liga-santander-espana-135717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b46646975.jpeg"},{"id":135721,"title":"\u00bfGok\u00fa muri\u00f3 realmente en la cronolog\u00eda oficial? Esta es la historia completa de lo que sucedi\u00f3","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-murio-realmente-cronologia-oficial-franquicia-nnda-nnlt-135721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b3901c738.png"},{"id":135713,"title":"\u00a1Retratado! Ronaldo revela que el jugador que m\u00e1s le peg\u00f3 en toda su carrera fue un argentino","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ronaldo-revela-roberto-ayala-jugador-le-pego-carrera-135713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b16e1bd66.jpeg"},{"id":135718,"title":"Fortnite: Pornhub hizo el comentario m\u00e1s cruel para quienes observan el \"agujero negro\" del videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-pornhub-hizo-comentario-cruel-quienes-observan-agujero-negro-videojuego-135718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4b1dde1e3f.jpeg"},{"id":135715,"title":"El camino de Sport Boys, San Mart\u00edn y Pirata FC en el Torneo Clausura para evitar el descenso","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/liga-1-camino-sport-boys-san-martin-pirata-fc-torneo-clausura-evitar-descender-135715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4a5f68b3c7.jpeg"},{"id":135716,"title":"Revive los goles de la fecha once del torneo Clausura","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/torneo-clausura-2019-revive-goles-fecha-once-campeonato-peruano-video-nnav-135716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4add6e1d57.jpeg"},{"id":135712,"title":"Fortnite: algo ocurri\u00f3 por breves segundos en el \"agujero negro\" del Battle Royale","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-the-end-temporada-x-ocurrio-breves-segundos-observan-agujero-negro-135712","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4ac1d4c2f2.jpeg"},{"id":135709,"title":"Con Bale y Modric: la actualidad de cada lesionado del Madrid de cara al Cl\u00e1sico ante Barcelona","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-lesionado-cara-clasico-barcelona-camp-nou-liga-135709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4a8870d2b6.jpeg"},{"id":135711,"title":"Dragon Ball Super: personaje de Akira Toriyama aparece en una vi\u00f1eta de Naruto","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-personaje-akira-toriyama-aparece-vineta-naruto-dbs-dragon-ball-135711","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4a8462c523.jpeg"},{"id":135704,"title":"Sin Cristiano Ronaldo ni Messi: as\u00ed va la lucha por la Bota de Oro 2019\/20 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/bota-oro-2019-20-robert-lewandoski-messi-maximos-goleadores-temporada-fotos-135704","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4a4a13a595.jpeg"},{"id":135710,"title":"Dragon Ball Super: echa un vistazo al \"Red Bull\" oficial de Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-echa-vistazo-red-bull-oficial-goku-dbs-135710","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4a326e221c.jpeg"},{"id":135705,"title":"No hay respeto para el capit\u00e1n: jugadores de Suecia bromean con la ausencia de Sergio Ramos en Eliminatorias","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/espana-vs-suecia-guidetti-granqvist-bromean-ausencia-sergio-ramos-partido-eliminatorias-eurocopa-2020-135705","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da49ee0da7d7.jpeg"},{"id":135707,"title":"Otra vez, Neymar: PSG confirma nueva lesi\u00f3n del brasile\u00f1o que lo dejar\u00e1 fuera de las canchas por un mes","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-brasileno-sufrio-lesion-brasil-estara-fuera-mes-ligue-1-135707","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da49f2b9c4fe.jpeg"},{"id":135708,"title":"En Asamblea de Bases: se aprobaron los nuevos estatutos de la Federaci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/asamblea-bases-aprobaron-nuevos-estatutos-federacion-peruana-futbol-135708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4a0474be82.jpeg"},{"id":135706,"title":"Con Christian Cueva: el posible once de Per\u00fa para el duelo ante Uruguay por Fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-posible-once-bicolor-partido-amistoso-estadio-nacional-fotos-135706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/10\/5d9fa622b7c82.jpeg"},{"id":135703,"title":"Berlusconi se 'postula': \u201cPara recuperar al AC Milan, devu\u00e9lvanme el club\u201d","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/ac-milan-silvio-berlusconi-asegura-resucitar-club-devuelven-135703","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da49cc8452ca.png"},{"id":135400,"title":"Alianza Lima a un punto de Universitario: mira la tabla de posiciones y acumulada del Torneo Clausura y la Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-liga-1-vivo-via-golperu-fecha-11-toreo-clausura-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-fecha-hora-canal-resultados-directo-135400","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da0f361a85ef.jpeg"},{"id":135700,"title":"El camino de Alianza Lima rumbo al t\u00edtulo del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-camino-intimos-titulo-torneo-clausura-135700","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da495cdcf5a1.jpeg"},{"id":135697,"title":"Alianza Lima: pol\u00e9mica mano fuera del \u00e1rea de Leao Butr\u00f3n gener\u00f3 intenso debate entre Erick Osores y \u00d3scar del Portal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-polemica-mano-fuera-area-leao-butron-genero-intenso-debate-erick-osores-oscar-portal-135697","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da495a1753e5.jpeg"},{"id":135696,"title":"''Sadio Man\u00e9 es una m\u00e1quina, el mejor del mundo\": Liverpool se rinde en elogios al '10' senegal\u00e9s","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-sadio-mane-maquina-mejor-mundo-jamie-carragher-premier-league-135696","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4929663bf9.jpeg"},{"id":135701,"title":"Pone su sello: Federer confirm\u00f3 su presencia en los Juegos Ol\u00edmpicos Tokio 2020","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-confirma-presencia-juegos-olimpicos-tokio-2020-pese-jugar-copa-davis-nczd-135701","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da496cbad9e2.jpeg"},{"id":135698,"title":"\u00bfAprobadas? Se filtran las tres camisetas del Barcelona para el 2020-21","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-filtra-tres-camisetas-equipo-lionel-messi-2020-2021-catalunya-135698","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4956bc9fd0.png"},{"id":135693,"title":"M\u00e1s problemas para Ivan: Rakitic se queda sin transporte en el aeropuerto de Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-ivan-rakitic-afectado-tsunami-democratic-regreso-prat-liga-santander-espana-135693","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da491f4a0958.jpeg"},{"id":135694,"title":"\"Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods\" EN VIVO ONLINE 3x02: \u00bfas\u00ed podr\u00e1s ver el cap\u00edtulo 2 de la temporada 3","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/seven-deadly-sins-3x02-vivo-online-nanatsu-taizai-wrath-of-the-gods-temporada-3-capitulo-2-directo-hora-ver-siete-pecados-capitales-ira-dioses-nnda-nnlt-135694","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da48ee653eeb.png"},{"id":135477,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: \u00bfcu\u00e1nto cambi\u00f3 el precio de entradas para nuestros amistosos de local en la \u00faltima d\u00e9cada?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-uruguay-cambio-precio-entradas-amistosos-local-ultima-decada-dpm-135477","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3be7a3d9a2.jpeg"},{"id":135695,"title":"Erick Osores discute con conductores de FA por defender posici\u00f3n","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/erick-osores-discute-conductores-futbol-america-defender-posicion-video-nnav-135695","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da48e3693782.jpeg"}]