League of Legends: Riot lanza el tema oficial para All-Star 2019.

A través de su cuenta oficial de Youtube, Riot acaba de revelar una nueva canción dedicada al evento All-Star de fin de año del popular juego League of Legends. Este nuevo tema tiene como nombre “Start It Up”.

La canción esta compuesta por Prblm Chld y new.wave, el cual es considerado el primer número musical que Riot ha lanzado para un evento All-Star. Aquí te mostramos el tema oficial acompañado de momentos épicos en el videojuego:

La canción se tocará junto con el evento All-Star 2019, que tendrá lugar el 5 al 7 de diciembre. El torneo reunirá a algunos de los mejores jugadores de todo el mundo para un final divertido, lleno de muchas emociones

Cabe resaltar que hay cinco peruanos que necesitan tu voto para poder asistir al evento representado a América Latina. Diego “SolidSnake” Vallejo, Renato “Renyu” Gallegos, Diego “Arce” Arce, Miguel “Akunma” Aylas y Sebastián “Oddie” Niño son los representantes que podrás ayudar votando en el siguiente enlace.

El torneo se llevará a cabo en Las Vegas. Será el séptimo evento internacional All-Star y la cuarta vez que se celebrará en América del Norte, lugar donde será el Worlds 2021. Te dejamos el tema completo:

