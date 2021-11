Worlds 2021 se reanudará este 6 de noviembre con la serie de la Gran Final. Serán cinco partidas entre los dos mejores equipos de League of Legends de la temporada y no solo los ganadores se llevarán unos cuantos millones a casa y la Copa del Invocador, sino que League of Legends les dará un elemento único.

Riot Games se ha aliado con Mercedes-Benz para fabricar los anillos mundialistas, al mismo estilo de la NBA. Según explica la empresa en un video, han tardado un año en el diseño de los anillos.

Buscaron elementos en común para el diseño y fabricación con la marca de autos; todo con el objetivo de entusiasmar a ambas audiencia: una que viene de los videojuegos y otra que es amante de los autos.

“Este anillo representa mucho más que solo una forma. Se supone que capture un momento y un logro tan especial de vida que muchos jugadores desean conseguir. Creo que hemos creado algo que realmente captura ese sentimiento y hará felices a nuevos campeones de Worlds 2021″, detalla David Jung, Jefe global de arte de LoL Esports, Riot Games.

“Descubre de primera mano cómo nos asociamos con Mercedes-Benz para crear un nuevo e icónico símbolo de grandeza para nuestros campeones mundiales. Todos los miembros del equipo ganador de Worlds 2021 recibirán su propio anillo personalizado de campeonato como un trofeo atemporal. Un símbolo eterno de su logro en LoL Esports”, detalla la empresa.

