Tan solo unos días atrás te compartimos el mensaje de Kim “Nova” Dong-hyeon, jugador coreano de League of Legends que estaba en las filas de All Knights, tras su retiro del club. “Gracias a todos. Me voy de AK. Voy al ejercito. Me encantó mi vida en Chile. Incluso la gente era perfecta. AK, por favor sigan apoyándonos. Thanks!”.

El entrenador Son “Stardust” Seok-hee, el analista Nuno “Nuno” Rema, los jugadores Lee “Parang” Sang-won, Kim “Nova” Dong-hyeon y Juan “Zeicro” Fierro abandonaron el equipo para la Temporada 2020 y ya contamos con nuevos fichajes.

A través de un divertido video se presentó a Park “Jisu” Jin-cheol (top-laner), Maximiliano “Unforgiven” Utrero (jungla) y Noh “Alive” Jin-wook (tirador). Como se puede ver, el equipo mantiene su tradición de contratar jugadores coreanos.

Esperemos que para la Temporada 2020 de la Liga Latinoamericana tengan mejores resultados. Recordemos en la Gran Final de la LLA perdieron por tres a cero frente a Isurus Gaming.