League of Legends: Andrea Arruti, actriz que le dio voz a Neeko, ha fallecido.

El mundo del doblaje en los videojuegos se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Andrea Arruti. La actriz mexicana se hizo popular por su doblaje al personaje ‘Neeko’ en League of Legends. Además, prestó su voz para diferentes series de animación y películas.

A unos días de haber comenzado el 2020, las malas noticias llegaron para la comunidad de League of Legends. Aún no se han revelado las causas de su fallecimiento; sin embargo, muchos medios se lamentan su muerte a una corta edad.

Andrea Arruti ha mostrado una gran trayectoria en el medio del doblaje con tan solo 21 años de edad. La actriz le dio vida a personajes como Martha Kaply en la película Jumanji; Elsa en Frozen y Brigette en Phineas y Ferb.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG — League of Legends (@lollatam) 12 de enero de 2020

En el plano de los videojuegos, Andrea Arruti fue conocida como la actriz que dobló a Neeko en League of Legends. Sin embargo, esta no fue su primera aparición en este mundo, puesto que anteriormente ya había prestado su voz en juegos como Call of Duty 2 y Dead Rising 4.

