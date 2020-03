No es sorpresa que Riot Games esté trabajando en mejoras para el cliente de League of Legends. Hace poco se publicó un comunicado oficial en donde especificaban todos los cambios, pero no se leía nada fuera de lo común.

Riot Games vuelve a sorprender a la comunidad de League of Legends con un cambio radical en el cliente del juego. Hace poco se reveló que la empresa realizaría cambios para una mejor estabilidad del programa pero pocos seimaginaban la llegada de un Pase de Batalla.

Estos son los objetivos de Riot Games con las modificaciones al cliente.

Queremos reducir el tiempo de arranque a alrededor de 15 segundos, incluso para el percentil 90.º; es decir, tres o cuatro veces más rápido que ahora.

Queremos reducir los tiempos de respuesta de la selección de campeones del percentil 90.º a alrededor de 100 ms. Eso es alrededor de ocho veces más rápido que ahora.

En el servidor de China se ha añadido un sistema de recompensas que se asemeja mucho al de Fortnite. El comentarista de la liga, Joseph ‘Munch’ Fenny, ha compartido por redes sociales las capturas del nuevo cliente.

Como se puede ver, toma el mismo modelo de otros títulos free-to-play como Fortnite. Tendremos que subir niveles para obtener recompensas. En caso de pagar el ‘Battle Pass’ obtendrás mejores objetos, como esencia azul y naranja.

El precio base será de 10 yuanes, aproximadamente 10 dólares. Hay otras versiones mucho más caras con más recompensas.

¿Cuándo llegará el Pase de Batalla a América Latina?

Por lo pronto, no hay fecha oficial de lanzamiento del ‘Battle Pass’ al cliente de League of Legends de América Latina. Recordemos que se trata de un periodo de prueba en China. Habrá que esperar el comunicado oficial de la empresa.

