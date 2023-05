El trofeo del MSI 2023, torneo de medio año de League of Legends, se queda en China. Los dos representantes de la LPL en el torneo lograron llegar a la Gran Final, pero el camino de Bilibili Gaming ha sido realmente sorprendente. Al haber quedado segundo en la tabla, BLG obtuvo un cupo para la etapa play-in, en donde debía enfrentar a los equipos de las regiones menores.

Debutó en la competición contra Movistar R7, representante de Latinoamérica, y le superó en una serie fugas de dos victorias consecutivas. Su clasificación a los playoffs sería contra Golden Guardians.

Al pasar a la etapa más complicada del torneo, Bilibili Gaming se enfrentó a Cloud9, pero no fue un reto, ya que ganó las tres partidas y no concedió puntos al club norteamericano.

El gran reto llegó en la ronda 2, en donde le tocó jugar contra JD Gaming, su viejo conocido de liga. No logró sumar un solo punto en la serie y cayó al lower bracket.

Desde allí, el equipo no perdió ninguna serie y se metió a la Gran Final tras eliminar al equipo de Faker, T1. Tan solo la primera partida confirmó que sería una final adelantada.

Se extendió el primer encuentro hasta el minuto 42. Elk, el tirador de BLG, demostró que es uno de los mejores jugadores del mundo con una pelea de equipos perfecta que les puso en superioridad numérica y les abrió el camino a la victoria.

Bilibili Gaming vs. JD Gaming - 21 de mayo - 6:00 a.m.

Ahora, el club podrá cobrar revancha contra JD Gaming. Los dos representantes chinos se han metido en la final y no hay un claro favorito. No obstante, JD cuenta con cierta ventaja, ya que es el vigente campeón de LPL y BLG no logró sacarle un punto en su serie de playoffs.

