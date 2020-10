Worlds 2020 ha sido la gota que derramó el vaso en Team SoloMid. Tras seis derrotas seguidas, el campeón de la Liga Norteamericana de League of Legends dio inicio a su reestructuración de cara a la temporada 2021.

Por lo pronto, los rumores indican que ‘Doublelift’ y ‘Biofrost’ abandonarían el club. Pero la primera baja ha sido en la línea de medio: ‘Bjergsen’ no jugará más en TSM, sino que tomará otro rol.

A través de un video de YouTube, el club anunció que Søren ‘Bjergsen’ Bjerg, una de las leyendas de la LCS, se retira de las canchas virtuales a los 24 años para tomar el rol de entrenador.

Recordemos que el jugador había firmado con TSM por dos años más y se había convertido en parte propietario del club. Pues ahora asegura su permanencia en la alineación pero como coach.

“Creo que mientras me he envejecido y he jugando por mucho tiempo, creo que es un buen momento para dar un paso adelante en este nuevo rol a tiempo completo”, comenta ‘Bjergsen’ en su mensaje a los hinchas.

Curiosamente, ‘Doublelift’ anunció que pensó en retirarse luego de que ‘Bjergsen’ le comentaba esta decisión que estaba tomando. “Cuando me lo dijo, considere toda una semana retirarme con él. Soren es uno de los mejores jugadores y persona con la que he jugado. Sus zapatos serán difíciles de llenar”, añadió el tirador de TSM.