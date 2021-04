El equipo peruano de League of Legends, Cienciano Esports, presentó la primera sesión de Cienciano Class, una serie de conversatorios abiertos en los que un jugador profesional y un coach responderán las preguntas de los espectadores y los ayudarán a mejorar su juego desde la óptica de los pro-players.

En esta ocasión Lucas “Inglorion” Domínguez, top laner de Cienciano Esports y José Miguel “Mádoka” Melquiades, coach del equipo XTEN esports interactuaron con el público mediante el chat de Twitch y Twitter.

Algunos de los temas en específico tocados en esta clase fueron:

La composición de campeones, ¿puede un coach pedirle a un jugador un campeón con el cual no tiene mucha práctica?

Coordinación del entrenador y jugador: bilateralidad de comunicación.

Análisis de fase de draft de FPX Vs RNG.

Análisis de héroes clave como Jayce.

Definición de términos clave: “setup” y “tempo”.

Definir el timing para pushear.

Mádoka e Inglorion analizaron el match de Royal Never Give Up Vs Funplus Phoenix, en el cual se pudo apreciar cómo el manejo y construcción adecuada del “setup” le valió la victoria a Royal Never Give Up, impidiendo que el Jace de Funplus Phoenix pueda hacer provecho de su daño explosivo y controlando las líneas con campeones resistentes como Gragas y Udyr.

Para enterarte de las nuevas sesiones de clase dictadas por Cienciano Esports, puedes seguirlos en sus redes sociales y sobre todo en Twitch, en donde realizan streams constantemente sobre los diferentes juegos en los que se especializan.

Recuerdas que puedes seguir a Cienciano Esports en sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram y Twitter.

Infinity Esports entra al Grupo C del Mid-Season Invitational 2021

La etapa Apertura ha finalizado en todas las ligas competitivas de League of Legends en el mundo. Infinity Esports, de la mano de un peruano (“SolidSnake”), se llevó el título del Apertura de la Liga Latinoamérica ya ahora se preparan para el Mid-Season Invitational 2021.

Este es el evento internacional de medio año que organiza Riot Games para enfrentar a todos los campeones de las diferentes ligas. Se llevará a cabo en Islandia desde el 6 hasta el 23 de mayo.

Tras la salida de GAM Esports por coronavirus, Riot Games tuvo que recomponer los grupos de la primera etapa del torneo. Así es como quedaron los grupos.

Grupo A

Penta.GG

Royal Never Give Up

Unicorns Of Love

Grupo B

Istanbul Wildcats

MAD Lions

paIN Gaming

PSG Talon

Grupo C

Cloud9

DetonatioN Focus Me

DWG KIA

Infinity Esports

Infinity Esports tiene la dura tarea de enfrentarse al vigente campeón de Worlds 2020, el Mundial de League of Legends: DWG KIA. Recuerda que solo dos equipos de cada grupo se clasifican a la fase 2.

En esta nueva etapa habrá pasarán solo cuatro a las semifinales de los playoffs. Así es como quedó el calendario del día 1 (6 de mayo).

Primera fecha del MSI 2021

DWG KIA vs. Cloud9 - 6 de mayo, 8:00 a.m.

Infinity Esports vs. DetonatioN Focus Me - 6 de mayo, 9:00 a.m.

Penta.GG vs. Royal Never Give Up - 6 de mayo, 10:00 a.m.

Penta.GG vs. Unicorns Of Love - 6 de mayo, 11:00 a.m.

paIN Gaming vs. Istanbul Wildcats - 6 de mayo, 12:00 a.m.

PSG Talon vs. MAD Lions - 6 de mayo, 1:00 p.m.

Podrás seguir el competitivo a través de los canales oficiales de LoL Esports. Riot Games Latinoamérica también transmitirá el evento en español con los casters de la temporada regular de la LLA.

