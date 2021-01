La liga peruana de League of Legends regresa el 28 de enero. En el 2020, la LVP, Riot Games, El Comercio y Claro organizaron Claro Guardians League; ahora en el 2021, se ha renovado la imagen y el nombre de la liga a Claro Stars League.

Los ocho equipos se van preparando para el Apertura, sobre todo Cienciano. El club del Cusco fue la gran sorpresa del 2020 y ahora busca sus opciones para llegar a la Gran Final del Apertura.

Casi todo el “split” de la temporada pasada ha sido actualizado con talentos internacionales y se perfila como un fuerte competidor para la LVP 2021.

Plantilla de League of Legends de Cienciano:

Top laner: Inglorion (Argentina)

Mid laner: Pishilón (Perú)

Tirador: vSack (Perú)

Soporte: Chocotejin (Perú)

Jungla: Bertonrkyxo (Perú)

Suplente: Deivid (Perú)

Coach: Daeasy (Argentina)

Hablemos un poco sobre el split actual del equipo

Daeasy: “Este año tuve la oportunidad de volver a trabajar con Cienciano y reestructuramos todo el equipo prácticamente; conservamos solo 2 jugadores. Hicimos una fuerte integración con Inglorion en la posición de top, cambiamos también al soporte con Chocotejín. A mi punto de vista, creo que tenemos uno de los equipos más fuertes para trabajar a lo largo de un año, el cual es el periodo de tiempo que nos hemos proyectado. En la apertura los equipos se desarrollan y preparan para llegar a donde verdaderamente importa ganar, la clausura”.

¿Por qué se decide hacer estos cambios de roster?

Daeasy: “Debido a los cambios que trajo el Coronavirus, se abrió la oportunidad a los equipos de traer “imports”. Sin embargo, nosotros, a diferencia de otros equipos, solo metimos uno, en la jungla mientras que el resto del equipo era peruano. Nos sentíamos débiles en top y jungla, algo que no pudimos mejorar en el poco tiempo que tuvimos disponible. Este año hemos decidido aprovechar para cubrir esas falencias y, ya que no hay muchos jugadores con el nivel deseado en Perú, aprovechamos para traer imports”.

¿Qué cambios ha traído al equipo la pandemia?

Daeasy: “La pandemia no nos ha afectado de manera drástica ya que nuestro modo de entrenar siempre ha sido remoto, aunque algunos equipos han tenido que cerrar sus gaming houses. Aunque si la situación se soluciona y tengamos que jugar en un stage tal vez si sea un poco complicado, porque sería la primera experiencia de varios jugadores, ya que sería la primera experiencia de nuestros jugadores, ya que son en su mayoría rookies”.

¿Qué fortalezas ven en Inglorion y Chocotejín? ¿Qué es lo aportan al equipo?

Vsack: “Siento que nos comunicamos más. En el split anterior nos faltaba pool de campeones, los otros jugadores no jugaban mucho en Solo Q, teníamos solo dos héroes. Ahora nuestro pool de campeones ha crecido mucho”.

A los jugadores rookies, ¿cómo fue pasar de “casual” a profesional?

Inglorion: ‘Yo todo el último año vine jugando con este objetivo, el cual ha sido siempre mi sueño. Mis viejos no me apoyaron hasta que me pude venir a vivir solo y tener la estabilidad para poder jugar con un equipo. Fue un recorrido de 10 meses de jugar en Tier 3 en diferentes equipos. Tuve la oportunidad de conocer a Daeasy hace unos meses en uno de los equipos en los que jugué y agarré el contacto ahí. No sé si podría haber sido de otra manera. Es un salto muy grande de lo que se ve en tier 3 a lo que se ve en la LVP.

Yo jugaba más o menos 4-6 horas al día entrenando en equipo, todos los días, incluidos los sábados. Supongo que ahora tendré que concentrar una mayor cantidad de tiempo. Aunque particularmente yo no era antes de tener muchas partidas si no partidas de calidad, ahora lo noto más. Ahora lo scrims de alto nivel me sirven para lo que busco, lo cual es mejorar enfrentándome a rivales más fuerte.

Lo que más diferencia del amateur del profesional es el sacrificio, el tiempo. Un equipo se puede disolver y meses que invertiste con ellos se te van al tacho. El tiempo no te lo devuelve nadie, no lo puedes comprar. Sin embargo, todo ese sacrificio termina valiendo la pena”.

Chocotejín: “Me dedico a jugar competitivo y jugar ADC desde que tengo 14 años. Siempre he estado familiarizado con la bot lane y durante un tiempo estuve jugando con Anzu, en donde jugué de tirador, en donde dominé esa posición. Durante un año no tuve propuestas, pero lo aproveché para reflexionar como jugador y pensar que si no estoy en el lugar donde quiero es porque aún no lo merezco y tengo que trabajar para alcanzar ese objetivo; esto es lo que siempre he creído desde que tenía 14 años, ya que esto me lo tomo como un trabajo así no esté en una liga profesional, porque esto es lo que me mantiene vivo; jugar un partido importante, una final, es lo que me da vida. Mi sueño no es ser “jugador profesional”, mi sueño es ganar al mundial y cambiar el clásico latam. Siempre le voy a dar con disciplina y resilencia, ya que muchas veces las cosas no van a salir como quieres; confío en todos mis compañeros y les agradezco la oportunidad”.

¿Qué tipos de beneficios hay en pertenecer a Cienciano Esports?

Daeasy: “Cienciano Esports nos da la oportunidad de trabajar con total autonomía. No tenemos una especie de director deportivo que esté atrás nuestro y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, somos libres de decidir nuestros horarios. Al margen de eso, este año se quiere desarrollar la marca personal de los jugadores, ya que de nada sirve ser un gran jugador si no eres conocido o tu marca no está bien trabajada, esto último es un factor decisivo al momento de hacer una contratación”.

¿En la temporada que se viene tienen la vista puesta en un equipo que sea una “amenaza importante”?

Daeasy: “Desde mi postura como entrenador no veo como una amenaza a nadie de la liga, pero tenemos los ojos apuntados a los equipos de afuera como Undead, Nocturne, UCH, equipos que tranquilamente podrían llegar a enfrentarnos en un regional. Pero si tuviera que nombrar equipos de Perú diría Instinct o Deliverance”.

¿Qué es lo que cada uno de ustedes va a aportar al equipo?

Chocotejín: “Como soporte me considero alguien que guía y comunica. Entreno campeones que están dentro del meta que indica el Daeasy como Alistar y Leona, coordinando siempre con los chicos. Como jugador siempre voy hacia adelante, nunca tengo miedo”.

Deivid: “Aportaría bastante en aprovechar las oportunidades dentro del juego, ya que nunca me quedo sin ideas o ganas así la partida vaya mal. Chocotejín y yo hemos jugado varios torneos juntos y siempre hemos llegado lejos. Además, tengo mucha paciencia y puedo ayudar al equipo a sobrellevar la presión de un juego problemático”.

Inglorion: “Siempre agrego los campeones que están meta, pese a que tengo mis campeones estelares, también puedo sorprender con campeones que no son tan jugados. Al margen de eso, siempre estoy viendo de lo que podamos sacar algo bueno de las situaciones malas”.

Vsack: “Me considero un jugador bastante mecánico. Tiendo a ver situaciones explotables que con mis compañeros con mis campeones como Tristana o Samira que tienen mucha movilidad y burst”.

¿Tienen algunas palabras finales?

VSack: “Todos apuntamos a ganar esta liga. Me quedé con las ganas de ganar del split pasado en el que nos quedamos en play-offs, en donde una missplay nos impidió pasar, pero este equipo está mejor parado que el anterior y no creo que haya un rival; siempre dicen que otros equipos siempre ganan, pero creo que tenemos los factores para ganarles”.

Inglorion: “Yo soy puro sentimiento, pura emoción. Cuando me dijeron que quedé, me emocioné mucho y lloré. Soy una persona que está dispuesta a sacrificar todo por más que cueste. Quiero aprender, por que me falta mucho. Quiero ganar, estar siempre con una actitud ganadora, por más difícil que sea lo que tengamos en frente como equipo. Por que donde no se gana, se aprende. Si pulimos ciertas cosas como equipos, podemos darle cara a lo que venga”.

Deivid: “Por mi parte, quiero agradecer la oportunidad de entrar al League of Legends profesional. Apoyaré todo lo posible para hacer ganar a este equipo, ya que me siento comprometido. Voy a mantener siempre una buena actitud”.

Chocotejín: “Creo que el peor rival es uno mismo. Las barreras te las pones tú, si tienes ganas de ganar haz cosas que otros players no hacen. Estoy aprendiendo mucho del juego porque es un nuevo rol, pero siento que no lo hago mal, pero siempre tengo las ganas de mejorar con mucha actitud, disciplina y pasión. Además, quiero agradecer a la Chocoarmy, a toda la gente que ha estado ahí conmigo, al equipo Anzu que me dio la oportunidad de entrar al competitivo. ¡A darle con todo porque este 2021 el Cienciano se viene con fuerza y garra!”.

