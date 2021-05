League of Legends también cuenta con una escena competitiva oficial en Perú. El Comercio, la Liga de Videojuegos Profesional, Claro Gaming y UTP organizan este torneo con los mejores clubes de LoL del país, el cual da la oportunidad a un equipo de llegar a la Liga Latinoamérica.

Ya se han jugando dos jornadas del competitivo y este fin de semana regresa con mucha más acción. Por el momento, Polaris Gaming asegura la primera posición de la tabla junto a Incubus; ambos equipos tienen dos victorias y cero derrotas.

Sport Boys, Cienciano, Instinct Gaming y Luxor Gaming empatan en la segunda posición con una victoria y una derrota; mientras que Deliverance Esports y Diamond Doves todavía no conocen victorias.

El día de hoy, 27 de mayo, se reanuda el competitivo con los siguientes encuentros.

Partidos de la jornada 3 de Claro Gaming Stars League

Sport Boys vs. Luxor Gaming - 19:00 hrs

Polaris vs. Deliverance Esports - 20:00 hrs

Incubus vs. Diamond Doves - 21:00 hrs

Instinct Gaming vs. Cienciano - 22:00 hrs

Podrás seguir todos los partidos a través de los canales oficial de Twitch, Facebook, YouTube y Trovo de la Liga de Videojuegos Profesional. Allí, tendrás las estadísticas en vivo y la narración en español.

No te pierdas estas dos fechas de Claro Gaming Stars League, ya que Cienciano Esports y Sport Boys juegan su primer clásico. Los dos tradicionales equipos de fútbol, trasladan su rivalidad a League of Legends y será el momento perfecto para que los aficionados del papá de América y de la Misilera disfruten de otro trascendental encuentro.

League of Legends define fecha y lugar de Worlds 2021, el Mundial

No cabe duda que el Mundial de League of Legends es uno de los eSports más importantes del año junto a The International de Dota 2. Millones de espectadores de todo el mundo se conectan a Twitch y otras plataformas para ver a su equipo competir contra los mejores del mundo.

Worlds 2020 se realizó a finales del año pasado pese a que la pandemia complicaba los viajes internacionales y que se cancelaban muchos eventos públicos. Riot Games anunció que contó con la colaboración del gobierno local de Shangai para proteger a los pro-players y organizadores de los contagios de la COVID-19.

Pues en 2021, el evento volver a China, pero en esta ocasión se reunirán los mejores clubes de League of Legends del mundo en Shenzhen, China. Se ha programado la Gran Final del evento para el 6 de noviembre en el estadio Universiade Sports Centre.

Hay hasta 60 mil butacas pero la asistencia de los espectadores dependerá de cómo haya avanzado el control del coronavirus en el país asiático.

“Estamos muy emocionados de ampliar los límites del entretenimiento y el deporte este año con Worlds 2021 y definir los próximos 10 años de LoL Esports. Shenzhen es la ciudad más competitiva e innovadora de China con miles de empresas emergentes de alta tecnología y actividades empresariales, por lo que sentimos que era el escenario perfecto para albergar nuestras Finales”, detalló John Needham, Director Global de eSports de Riot Games.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.