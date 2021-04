Los ocho mejores equipos de Claro Gaming Stars League, la liga peruana de League of Legends, ya compiten en el Apertura. Tras 14 jornadas del competitivo, seis se clasificaron a los playoffs para definir al campeón.

Cienciano, Deliverance Esports, Diamond Doves, Incubus, Instinct Gaming y Polaris Gaming son los equipos que compiten por el título. El 1 de abril, la liga se reanudó luego del torneo corto de ascenso en donde Sport Boys campeonó.

En la primera fecha de los playoffs Instinct Gaming logró vencer por dos partidas a cero a Polaris Gaming, mientras que Incubus hizo lo mismo contra Deliverance Esports. Hoy a las 7 de la noche se reanuda el competitivo con más encuentros.

La ronda 2 de los playoffs de Claro Gaming Stars League se centrará en la parte baja de la llave en donde ya hay eliminación.

Partidos de la segunda fecha de Claro Gaming Stars League

Polaris Gaming vs. Diamond Doves - 7:00 p.m. 2 de abril

Deliverance Esports vs. Cienciano - 9:00 p.m. 2 de abril

Serán series de tres partidas en las que el perdedor quedará eliminado de los playoffs. Los ganadores, por otro lado, pasarán a la semifinal en la que espera Instinct Gaming e Incubus.

Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en alianza con el grupo El Comercio, Riot Games, Claro Perú y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) organizan este torneo que da la oportunidad a un equipo para clasificarse a la Liga Latinoamérica.

El evento Space Groove define su fecha oficial de inicio

Mientras que todas las regiones competitivas de League of Legends definen a los que participarán en el Mid-Season Invitational 2021, Riot Games prepara un parche para introducir el evento Space Groove. Conoce todo nuevo que llega al MOBA.

El 1 de abril comenzará este evento en el que se añadirán nuevas skins. LoL tomará el estilo ‘retro’ y lo mezclará con la temática interestelar para cambiar la apariencia de algunos campeones e introducir a nuevas mascotas.

Esta es la lista de campeones de la nueva colección de skins:

Nunu

Blitzcrank

Samira

Lux

Rumble

Nasus

Por otro lado, Riot Games ha anunciado que también incluirán en el parche una skin de prestigio para Lulu y apariencias para la nueva campeona Gwen, la cual estreno un avance hace unos días.

Por supuesto, no solo se trata de vender skins, también se introducirá un modo de juego. La comunidad tendrá que elegir entre Groove y Harsh Vibes para las misiones y recompensas.

One for All también se habilitará. Se trata de un modo de juego en donde los cinco jugadores de un equipo toman el mismo campeón y buscan destruir el nexo enemigo.

