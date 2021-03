Claro Gaming Stars League es la liga oficial de League of Legends en Perú. En 2020, se renovó el competitivo con los ocho mejores clubes del país. De todos ellos, ya hay un equipo que han bajado al Circuito Profesional (segunda liga) y otro que asciende.

Este torneo llega gracias a Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en alianza con el grupo El Comercio, Riot Games, Claro Perú y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

El nuevo en el vecindario es Sport Boys, el tradicional club de fútbol del Callao. Fue primero en su grupo y logró dejar atrás a Antares Esports en semifinales del ascenso; de esta forma, se clasificaba a la Gran Final contra Spectacled Bears.

Este último club es uno de los mejores del país y era el gran favorito a llevarse el torneo. Pese a esto, Sport Boys arrancó la serie de cinco partidos con dos contundentes victorias, solo necesitaba ganar un partido para clasificarse a Claro Gaming Stars League.

Spectacled Bears sorprendía con ganando el tercer partido y extendiendo la serie a un encuentro más, en donde Sport Boys cerró definitivamente su ascenso.

“Todos los equipos mostraron un gran nivel, pero tomamos con tranquilidad las series y así pudimos concretar el ascenso. La confianza con mis compañeros ha sido muy importante y hemos logrado el objetivo. Agradecemos a los fanáticos y estamos seguros que nos acompañarán en la Claro Gaming Stars League”, explicó ‘Khael’ de Sport Boys.

La ‘Misilera’ se suma a Instinct Gaming, Deliverance Esports, Incubus Gaming, Polaris, Cienciano Esports, Diamond Doves y Luxor Gaming para competir en el Clausura y soñar con el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends.

El evento Space Groove define su fecha oficial de inicio

El 1 de abril comenzará este evento en el que se añadirán nuevas skins. LoL tomará el estilo ‘retro’ y lo mezclará con la temática interestelar para cambiar la apariencia de algunos campeones e introducir a nuevas mascotas.

Esta es la lista de campeones de la nueva colección de skins:

Nunu

Blitzcrank

Samira

Lux

Rumble

Nasus

Por otro lado, Riot Games ha anunciado que también incluirán en el parche una skin de prestigio para Lulu y apariencias para la nueva campeona Gwen, la cual estreno un avance hace unos días.

Por supuesto, no solo se trata de vender skins, también se introducirá un modo de juego. La comunidad tendrá que elegir entre Groove y Harsh Vibes para las misiones y recompensas.

One for All también se habilitará. Se trata de un modo de juego en donde los cinco jugadores de un equipo toman el mismo campeón y buscan destruir el nexo enemigo.

