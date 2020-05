Los dos mejores equipos del Apertura de Claro Guardians League viven la Gran Final desde casa. Debido al coronavirus, el eSport oficial de Perú de League of Legends tuvo que cambiar de formato a una versión online.

Este viernes 8 de mayo, la LVP y el Grupo del Comercio organizarán un gran espectáculo entre Instinct Gaming y Deliverance Esports para definir al campeón del Apertura. Este diario tuvo acceso a sus entrenamientos vía online en donde compartieron sus expectativas de este encuentro.

Instinct Gaming

“Piqueos” - Antony Siapo Perez

¿Cómo se prepara el equipo en esta temporada de cuarentena?

Tuvimos algunos inconvenientes con los servicios de internet, una vez superados entrenamos con regularidad.

¿Hay mayor presión por ser los campeones del 2019?

En lo personal no siento mucha presión, estamos entrenando para obtener los mejores resultados.

¿Tienen todavía en mente la revancha del torneo Promoción/Relegación pasado?

Sí! Eso es lo que queremos todos en el equipo!

¿Cuáles son tus campeones favoritos para ir a la línea de medio y por qué?

Zed, Talon, Akali; Me agrada su versatilidad.

¿Cuál es tu predicción para el encuentro contra Deliverance Esports?

Ganaremos con un 3-1 como mínimo.

“Sandía” - Sebastian Andree Mondaca Gari

¿Por qué no pudieron mantener el ritmo del inicio de la temporada en donde ganaron 9 partidos seguidos?

Tuvimos un inicio muy potente, luego de terminar invictos en la fase de ida, pero no nos dimos cuenta de nuestras debilidades y estas nos jugaron en contra.

¿Crees que volverán al Promoción/Relegación de la Liga Latinoamericana?

Esperamos que sí, lo estamos dando todo y tenemos la expectativa de mejorar nuestros resultados del año pasado.

¿Les preocupa que Deliverance Esports haya llegado a la Gran Final con un tres a cero frente a Mad Kings?

Personalmente creo que Deliverance siempre ha sido un equipo fuerte y lo ha estado demostrando esta semana venciendo a otro favorito para la final como es MK por un contundente 3-0

¿Cuáles son tus campeones favoritos para ir a la línea inferior y por qué?

De todos los support el que más me gusta es pyke por su movilidad y capacidad de conseguir muchos asesinatos, cosa que es raro en la mayoría de supports, luego los que más me divierten serían gragas y rakan.

¿Cuál es tu predicción para el encuentro contra Deliverance Esports?

Será una final muy reñida, y esperamos ganar por lo menos 3 a 2.

Deliverance Esports

“Swifu” - Daniel Guzmán

¿Cuál es tu predicción para el encuentro contra Instinct Gaming?

Mi predicción es que ganaremos nosotros ya que nos hemos preparado bastante, espero que sea un 3-0 aunque Instinct Gaming es un equipo muy fuerte así que podríamos quedar un 3-1 o 3-2 pero sí, apuesto más por la victoria.

¿Consideras que Instinct Gaming no está en su mejor momento, como en el inicio de la temporada?

Creo que no están en su mejor momento debido a su cambio de coach, fue repentino y ajustarse a este tipo de cambios puede ser complicado para un equipo. Además siento que jugaran más de forma individual cosa que nosotros dominados así como el macro, después de todo es un juego en equipo y nosotros vamos a aprovechar cada error que ellos cometan.

¿Crees que son los favoritos de la Gran Final tras haber ganado por tres a cero a Mad Kings?

No considero que seamos los favoritos pero después de esta partida contra Mad Kings venimos muy fuertes e Instinct Gaming lo sabe. Además agradecemos el apoyo de todas las personas que están con nosotros.

¿Cómo has logrado ser el jugador con mayor oro por partida de la liga? ¿Un ADC debe priorizar el farm o jugar a objetivos con su equipo?

Pues lo más importante como ADC es farmear bien tu wave para que puedas recibir oro gratis sin que tengas riesgos. Mi recomendación es nunca dejar de farmear en toda la partida porque es la base del ADC.

Un pequeño tip para que puedas mejorar tu farmeo (ya que muchos cometen el error de fallar el minion aunque tenga poca vida) es meterse a herramienta de práctica, escoger cualquier mago sin runas, maestrías ni items y practicar los últimos golpes con los minions. Es una buena forma de acostumbrarse al daño que se inflige con los básicos.

Ahora bien, debe haber un equilibrio entre farmear y hacer objetivos; tú puedes farmear bien, acomodar tu wave para que no pierdas demasiados minions y a su vez hacer objetivos.

¿Cuáles son tus campeones favoritos para ir a la línea inferior y por qué?

Mis campeones favoritos son: Kaisa, Kalista, Vayne y Ezreal. Me gustan mucho estos campeones porque tienen mucha movilidad y mucho impacto dentro del juego.

“Robertiño” - Roberto Alvarado

¿Son capaces de quitarle la corona a Instinct Gaming en esta Gran Final?

Estamos hablando de un porcentaje existente y elevado. Se ha demostrado a lo largo de las últimas semanas de lo que somos capaces. Yo tuve la oportunidad de llevarlos a un match point en el MasGamers y creo que esa plantilla de Instinct Gaming era mucho mejor que la actual.

¿Cómo están entrenando en esta temporada de cuarentena?

En una etapa de crisis es complicado darle prioridad a algo que no es esencial; sin embargo, cuando una llegar a cumplir con la familia ya puede darse un tiempo para la pasión (League of Legends). Nos hemos adaptado, sobre todo ‘Manu’, jugador argentino, quien ha demostrado mucha fortaleza para sacar esto adelante.

¿Crees que llegarán al Promoción/Relegación de la Liga Latinoamericana?

Creo que Perú siempre ha sido criticado en las regionales. Creo que este es el momento de demostrar y cambiar la historia. Hemos tenido la oportunidad de practicar con equipos de otras ligas y hemos visto que ellos también tienen debilidades. ¿Si Azules Esports (Universidad Católica de Chile) pudo por qué Deliverance Esports no?

¿Cuál es tu predicción para el encuentro contra Instinct Gaming?

Creo que un match point es un gran espectáculo para el espectador. Creo que esa es mi predicción (3 a 2). En el quinto juego vamos a estar todos emocionados ya que Instinct Gaming es un equipo muy bueno.

¿Cuáles son tus campeones favoritos para ir a la línea de medio y por qué?

El hecho que me funcionen ciertos campeones no significa que sea lo único que sé jugar. Simplemente, demuestra que he aprovechado las oportunidade. Recomiendo tres campeones fuertes en el meta y es difícil que te puedan responder: Lissandra, Malzahar y Orianna.