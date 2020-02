El Circuito Nacional de League of Legends en Perú se reestructuró en el 2020 para que solo queden los ocho mejores equipos. Actualmente, se lleva a cabo el Torneo Apertura y ya tenemos un favorito al título.

Instinct Gaming volvió a ganar dios encuentros y se encuentra en la parte alta de la tabla invicto tras varias semanas del competitivo. No obstante, quien ha subido de forma contante en la tabla es Mad Kings.

Los ‘Reyes’ solo han pedido dos encuentros y han ganado otros siete, solamente no ha logrado vencer al ‘Rayo’. Deliverance Esports se mantiene en la tercera posición tras ganarle a G-Pride.

Pese a que LP3 Serranos ha ganado su encuentro en la Jornada 9, se mantiene penúltimo en la tabla. No obstante, quien parece no encontrar rumbo en Claro Guardians League es Polaris Gaming, hasta el momento no ha logrado sumar victorias.

League of Legends | Claro Guardians League: resultados de la Jornada 8 y 9. (Foto: LVP)

