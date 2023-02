Riot Games anunció a inicios de 2023 el regreso del formato presencial de la Liga Latinoamérica de League of Legends, la cual se tuvo que mover a una edición remota durante la pandemia, en donde los gamers competían desde sus gaming houses y los espectadores que solían llenar la arena solo podían ver el espectáculo desde casa. Pues ya van cuatro semanas del Apertura y no ha habido mayores inconvenientes.

En este momento, Estral Esports mantiene la primera posición de la tabla, pese a que en la primera jornada de la semana 4 perdió contra All Knights. Isusus empata en puntaje a Estral tras sumar dos puntos contra Infinity y si no hay mayores sorpresas en lo que queda de la temporada regular, parece que estos dos clubes terminarán luchando en las últimas instancias de los playoffs.

Debajo de los dos, se encuentran Movistar R7 y Six Karma con ocho puntos cada uno. Justamente, estos dos clubes se enfrentaron en la pasada jornada del 15 de febrero, en donde R7 logró llevarse la serie por un dos a uno en el Bo3.

Infinity, por el momento, mantiene la tercera posición con seis puntos y el resto de clubes se encuentran bastante relegados. All Knights no ha levantado cabeza desde el inicio de la LLA y solo tiene 3 puntos, al igual que The Kings.

La gran decepción de las cuatro primeras semanas del Apertura es Team Aze que no conoce victorias hasta el momento. Recordemos que solo seis equipos clasificarán a los playoffs, así que si no desea caer en zona de descenso, deberá ganar todo lo que queda en la etapa regular.

Quedan todavía tres semanas en el calendario antes de los playoffs o las eliminatorias. La Liga Latinoamérica se reanudará el 21 de febrero con dos importantes encuentros.

Partidos de la semana 5 de la LLA

Jornada del 21 de febrero

Six Karma vs. Isurus - 5:00 p.m.

Estral Esports vs. Team Aze - 7:00 p.m.

Jornada del 22 de febrero

The Kings vs. All Knights - 5:00 p.m.

R7 vs. Infinty - 7:00 p.m.

Tabla de la LLA tras la semana 4

Equipos Puntaje Estral Esports 9 Isurus 9 Movistar R7 8 Six Karma 8 Infinity 6 All Knights 3 The Kings 3 Team Aze 0

