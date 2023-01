Arranca la nueva temporada de League of Legends en 2023, por lo que hay varios cambios que deberás considerar para no afectar tu rendimiento. Los desarrolladores de Riot Games han hecho que las habilidades de los campeones no sean exactamente como las recuerdas. Veamos de qué se tratan antes de que arranques con tus partidas.

League of Legends anunció en un comunicado que hay tres tipos de cambios para campeones, “entre quienes verán mayores beneficios están seis campeones: Jayce Lissandra, Shaco, Sion, Twisted Face y Xayah; mientras que por otro lado la gran fuerza que han demostrado algunos deberá ser contenida, por lo que llegó el momento de Aatrox, Dr. Mundo, Fiora, K’Sante, Zeri y sin duda, Yuumi”.

Lo mismo sucede con Jax y Rammus, que en el caso del maestro de armas, todas sus habilidades serán ajustadas, su Salto Brutal mantendrá su Daño de ataque adicional, pero perderá el poder de habilidad, su Contraataque será ciertamente potenciado y su Fuerza del gran maestro será ajustada para mantener sencillez en su jugabilidad pero será aún más interesante.

Resumen del parche de League of Legends

“Tenemos al menos siete ajustes a sistemas, los que incluyen objetos tales como el Umbral del invierno, que será más accesible y hará una diferencia notable con extra vida o la Vara de las edades que verá más mejoras para mejorar la experiencia de juego con ella”, agregaron.

Nuevos skins para los campeones

No podemos dejar pasar la colección de aspectos que vendrán con el parche. Son 12 en total y tendrás uno más para Thresh, Galio, Malphite e incluso Kha’Zix, junto a dos aspectos Prestigiosos, entre ellos Lissandra de Porcelana prestigiosa y Sivir creadora de mitos prestigiosa.

Puede acceder a toda la información oficial sobre las estadísticas y cambios de habilidad en el siguiente enlace.

