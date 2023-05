Latinoamérica ha estado presente en la escena competitiva de League of Legends desde hace 10 años. Todo comenzó con dos servidores, norte y sur, hasta que reunificó el eSport en un solo torneo llamado Liga Latinoamérica.

Los ocho mejores equipos del contienente compiten en la LLA para conquistar los cupos de los torneos internacionales. Moviestar R7 fue el mejor del Apertura y logró asistir al Mid-Season Invitational 2023; sin embargo, en el segundo split los equipos se juegan todo.

Aquel equipo que logre levantar la copa, tendrá que representar a la región en el Mundial, Worlds 2023. El Clausura de este año inicia un poco antes de lo esperado, ya que toda la temporada se adelantó unas cuantas semanas.

Podrás ver las mejores partidas de LoL de la región a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. Allí, encontrarás la transmisión narrada en español, la mesa de análisis y todos las incidencias en tiempo real.

¿Cuando inicia el Apertura de la LLA?

Riot Games ha compartido dos impresionantes videos de los 10 años de la competición en el continente y se anunció que el Clausura comenzará el 6 de junio a las 4 de la tarde en México, 5 en Perú y Colombia, 6 en Chile y 7 en Argentina.

Se mantendrá la alineación de los equipos que participaron en el Apertura: All Knights, Estral Esports, Infinity, Isurus, Leviatán, Movistar R7, Six Karma y Team Aze. Hay mucha expectativa con respecto a este split, ya que Six Karma tiene todavía la espina clavada de no haber ganado su primera final en la LLA.

Estral Esports, por otro lado, fue el club con mejor regularidad durante la etapa inicial, pero no logró sostener la racha en los playoffs del Apertura, cayendo en el camino contra R7, el vigente campeón.

