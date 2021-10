¿Buscas más eSports en la agenda semanal? Pues tras el cierre de The International 10, el Mundial de Dota 2, los ojos del mundo están en Worlds 2021, el torneo más importante de League of Legends del año. Así es como se ha llevado a cabo la fase de grupos.

En el Grupo A se han clasificado DWG KIA y a una sorpresa para todos: Cloud9. El Grupo B está liderado por T1, el equipo de “Faker” que busca su cuarto título mundialista, y el poderoso equipo chino EDward Gaming.

Royal Never Give Up y Hanwha Life Esports son los que han pasado del Grupo C. Hanwha es quizás la revelación del Mundial, ya que llegó al torneo desde play-in, la etapa previa al torneo en donde compiten los equipo de las regiones menores.

Finalmente, en el Grupo D tenemos también a un equipo Europeo MAD Lions y a otro coreano Gen.G. Los ocho clubes mencionados ahora tendrán que enfrentarse a series de mejor de cinco partidas en la fase de cuartos de final.

Llaves de cuartos de final de Worlds 2021

T1 vs. Hanwha Life Esports - 22 de octubre, 7:00 a.m.

Royal Never Give Up vs. EDward Gaming - 23 de octubre, 7:00 a.m.

DWG KIA vs. MAD Lions - 24 de octubre, 7:00 a.m.

Gen.g vs. Cloud9 - 25 de octubre, 7:00 a.m.

Corea del Sur mete a esta etapa del torneo a tres cuatro clubes: Gen.G, T1, Hanwha Life Esports y el vigente campeón de Worlds, DWG KIA. Sin duda, se trata de la región favorita a levantar la copa, especialmente si tenemos en cuenta de que un equipo de China quedará eliminado en el segundo encuentro de cuartos de final.

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de Riot Games. También se emite Worlds 2021 a través del canal de la Liga Latinoamérica.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.