Los grupos ya están definidos. Worlds 2021, el Mundial de League of Legends, dará inicio al evento principal el 11 de octubre con los 16 mejores clubes del mundo. Cuatro de ellos llegan desde play-in, la etapa anterior del torneo.

Hoy, 9 de octubre, Riot Games cerró play-in con encuentros. Cloud9 venció a PEACE en el knockout por tres partidas a cero. Casi similar fue el encuentro entre Hanwha Life y Beyond Gaming, en donde el equipo coreano cerró la serie con tres victorias consecutivas.

Cabe precisar que DetonatioN FocusMe y LNG Esports clasificaron directamente al Main Event debido a que terminaron primeros en sus respectivos grupos. Así es como quedaron los sorteos del Main Event.

Cloud9 pasa al Grupo A y tendrá que enfrentar a FunPlus Phoenix, Rogue y el vigente campeón de Worlds 2021, DWG KIA. Hanwha Life, por otro lado, enfrentará a Fnatic, PSG Talon y Royal Never Give Up en el Grupo C.

Grupo A

Cloud9

DWG KIA

FunPlus Phoenix

Rogue

Grupo B

100 Thieves

DetonatioN FocusMe

EDward Gaming

T1

Grupo C

Fnatic

Hanwha Life Esports

PSG Talon

Royal Never Give Up

Grupo D

Gen.G

LNG Esports

MAD Lions

Team Liquid

El 11 de octubre, comenzarán los partidos más importantes de Worlds 2021. Se han programado ocho encuentros en la primera fecha, los cuales comenzarán a las 6 de la mañana y se extenderá la jornada hasta la una de la tarde.

