El Mundial de League of Legends dará inicio a las semifinales el 24 de octubre. Entre las llaves no encontramos ningún equipo de la liga norteamericana y este fracaso ha ocasionado movimientos en las plantillas de la LCS.

Team SoloMid logró ganar la copa de la temporada 2020 en la LCS y se tenía mucha expectativa con respecto a su participación en Worlds 2020. Lamentablemente, el equipo más popular del norte del continente cerró su participación en el Mundial con seis derrotas seguidas.

El creador de contenido de Cloud9, ‘IWillDominate’, comentó hace unos días que TSM buscará reformar a toda su plantilla. Por lo pronto, se habla acerca del cambio de ficha de Yiliang Peng ‘Doublelift y Vincent Wang ‘Biofrost’.

“Alguien me ha dicho que están fuera al 100 %. Así es como funciona, yo nunca he tenido un contrato de 10 años. ¿Juegas mal un año? Perfecto, estás fuera”, comenta el ex profesional de League of Legends junto a otras dos figuras del juego ‘Razeplasm’ y ‘Thorin’.

¿Se vendrán más cambios? Team SoloMid llegó a un acuerdo por dos años con ‘Bjergsen’ y ahora es parte propietario del club. Así que se mantendría en la plantilla, inclusive como suplente.