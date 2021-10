El día de hoy, 23 de octubre, se llevó a cabo el segundo encuentro de cuartos de final de Worlds 2021, el Mundial de League of Legends. Tuvimos un encuentro entre dos candidatos de China: EDward Gaming y Royal Never Give Up.

A diferencia de la primera partida de cuartos de final, en esta ocasión sí se extendió la serie hasta la quinta partida. Recordemos que T1 logró vencer a Hanwha Life Esports por tres a cero.

Royal comenzó ganando la serie y se alternaron los puntos hasta el empate 2 a 2. En la última partida EDward Gaming apostó por Ezreal en la línea inferior junto a Yummi, mientras que en el carril central, “Scout” llevó a Ryze (un hypercarry en lategame).

EG logró anular a “Wei”, el jungla de Royal, asesinándolo en siete ocasiones. Gracias a esto, lograron asegurar tres dragones en el mapa, siete torretas y la bonificación de Baron Nashor.

El partido se cerró a los 28 minutos y ahora EDward Gaming esperará a su rival en semifinales. El lunes 25 de octubre, Gen.G y Cloud9 se enfrentarán para definir al rival de EG.

