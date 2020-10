Riot Games no descansa. Mientras que K/DA prepara el lanzamiento de su nuevo EP, se lleva a cabo el Mundial de League of Legends, llega el acto III a VALORANT y se abre el registro apra League of Legends Wild Rift en móviles Android.

Pero esto no es todo el trabajo que la desarrolladora tiene entre manos. Recientemente, la empresa añadió nuevas formas de iniciar sesión en el los clientes de sus juegos. Si ejecutas League of Legends o VALORANT podrás iniciar sesión con tu cuenta de Facebook, Google o Apple.

Por supuesto, todavía se mantiene vigente el conocido “usuario y contraseña” con el que iniciabas sesión antes.

“Estamos implementando integraciones de inicio de sesión social opcionales para todos los juegos de Riot. Esto significa que pronto verá algunas opciones de plataformas sociales cuando inicie sesión o cree una cuenta. También tendrás la opción de vincularte a una cuenta de Riot existente cuando intentes iniciar sesión con un método de inicio de sesión social por primera vez. Vincular sus cuentas le dará otra opción para iniciar sesión en nuestros juegos en el futuro.”, se lee en el comunicado oficial.

Por lo pronto, no se sabe si Riot Games planea integrar todo sus juegos en un solo cliente. Recordemos que también cuentan con el juego Legends of Runeterra y posteriormente lanzarán un MMO.