Mientras que todas las regiones competitivas de League of Legends definen a los que participarán en el Mid-Season Invitational 2021, Riot Games prepara un parche para introducir el evento Space Groove. Conoce todo nuevo que llega al MOBA.

El 1 de abril comenzará este evento en el que se añadirán nuevas skins. LoL tomará el estilo ‘retro’ y lo mezclará con la temática interestelar para cambiar la apariencia de algunos campeones e introducir a nuevas mascotas.

Esta es la lista de campeones de la nueva colección de skins:

Nunu

Blitzcrank

Samira

Lux

Rumble

Nasus

Por otro lado, Riot Games ha anunciado que también incluirán en el parche una skin de prestigio para Lulu y apariencias para la nueva campeona Gwen, la cual estreno un avance hace unos días.

Por supuesto, no solo se trata de vender skins, también se introducirá un modo de juego. La comunidad tendrá que elegir entre Groove y Harsh Vibes para las misiones y recompensas.

One for All también se habilitará. Se trata de un modo de juego en donde los cinco jugadores de un equipo toman el mismo campeón y buscan destruir el nexo enemigo.

League of Legends: el evento Space Groove define su fecha oficial de inicio. (Foto: Riot Games)

Gwen, la nueva campeona, presenta su jugabilidad en tráiler

Hace unas semanas, se habilitó a Veigo, el primer campeón de 2021. Se trata del rey arruinado original, el cual ha causado terror en la jungla pese a las pequeñas modificaciones que ya ha recibido.

Ahora toca el turno de Gwen, un personaje que también está relacionado con las Islas de la Sombra. Recordemos que esta temática estará presente durante los siguientes meses.

“Érase una vez, una costurera hizo una muñequita encantadora. Esta muñeca amaba mucho a su creador, pero, lamentablemente, la tragedia los desgarró y la muñeca se hundió bajo el mar y la tristeza. Pasaron los siglos, pero la muñeca no se detuvo, porque sabía que el amor la volvería a encontrar.”, narra parte de la historia de Gwen.

En el avance se puede ver que una mujer creó a una muñeca que luego se guardó en un cajón. todo parece indicar que la creadora muere pero que su alma todavía está dentro de la muñeca.

Los rumores indican que esta mujer es realmente Isolda, la esposa del rey arruinado. Todavía su historia es un misterio pero ya se compartió el primer tráiler de la jugabilidad.

Su arma es una combinación este agujas y tijeras y aparenta ser una combinación entre Samira y Riven.

