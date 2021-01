Una baja importante para el Manchester City pero no se trata de una lesión. Sergio Agüero dio positivo por COVID-19 y está aislado hasta que supere la enfermedad. ¿Qué hace el Kun durante su confinamiento?

Hace unos meses, vimos que el delantero argentino aprovechó el tiempo en casa para convertirse en uno de los streamers de Twitch más populares de habla hispana. Llegó a jugar con otras personalidades del mundo de los videojuegos como Ibai Llanos y DjMariio.

Pues ahora, en su confinamiento por coronavirus, ha vuelto a jugar en su ordenador pero no Among Us sino League of Legends. Recientemente, se sumó a las quejas de los jugadores sobre las excesivas curaciones de algunos personajes.

A través de Twitter, el creador de contenido español Ibai Llanos, compartió un chat con Agüero en donde le hacía llegar una duda.

“Era para preguntarte algo del LoL, q estaba jugando y no entiendo q hay algunos que se le carga la vida solo. Son hackers? Porque es imposible q peguen y se les cargue así de vida” (cita textual del texto), escribía el delantero.

Básicamente, se queja de las curaciones de League of Legends. Recordemos que personajes como Aatrox simplemente rellenan su barra de vida de inmediato con un solo golpe.

Al Kun le está encantando el League of Legends

